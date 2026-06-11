El artista que cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte es, sin duda, un referente de la música mexicana.

Hoy jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026. La inauguración inicia a la 1:00 pm, evento que contará con la presentación de artistas como:

Alejandro Fernández, de 55 años de edad

Lila Downs, de 57 años de edad

Belinda, de 36 años de edad

Los Ángeles Azules

Maná

Danny Ocean, de 34 años de edad

J Balvin, de 41 años de edad

Tyla, de 24 años de edad

¿Quién cantará el Himno Nacional en la Inauguración del Mundial 2026?

Alejandro Fernández será el encargado de cantar el Himno Nacional durante la inauguración del Mundial 2026.

El cantante interpretará el Himno Nacional antes de que inicie el partido entre México contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, ahora conocido como CDMX.

Alejandro Fernández cantará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026 (Instagram/@alexoficial)

Asimismo, la inauguración del Mundial 2026 incluye una serie de espectáculos programados por la FIFA donde participarán cantantes mexicanos, latinoamericanos y sudafricanos.

Jurgen Mainka, director general de la FIFA, reveló que eligieron a Alejandro Fernández para entonar el Himno Nacional por lo que representa como artista y el simbolismo de su música .

Alejandro Fernández se manifestó en redes sociales tras ser elegido para interpretar el Himno Nacional: “Es un honor llevar en alto el nombre de México”.

A esta hora interpretará Alejandro Fernández el Himno Nacional en el Mundial 2026

Hoy jueves 11 de junio es la inauguración y primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

La inauguración del Mundial 2026 inicia a las 1:00 pm, por lo que Alejandro Fernández estaría interpretando el Himno Nacional a la 1:30 pm.

El cantante también será parte del espectáculo de inauguración junto a artistas como Lila Downs y Belinda.