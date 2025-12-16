Guillermo “Memo” Valencia Reyes ha construido una trayectoria política marcada por su postura crítica en temas de seguridad pública, atención a víctimas del delito y señalamientos al gobierno estatal por la crisis de violencia en Michoacán.

Actualmente es diputado local del PRI en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, cargo al que llegó por la vía plurinominal.

Durante su paso por la presidencia municipal de Tepalcatepec, en 2014, fue expulsado temporalmente del municipio tras recibir amenazas del crimen organizado, situación que lo obligó a abandonar el cargo por varios meses. Posteriormente regresó para concluir su gestión, pese al riesgo que ello implicaba.

¿Quién es Guillermo Valencia Reyes?

Guillermo Valencia Reyes es un político y activista social michoacano, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es conocido por su discurso frontal contra la delincuencia organizada y por impulsar acciones de apoyo a víctimas de la violencia en el estado.

Guillermo "Memo" Valencia Reyes, diputado local por el PRI. (Redes Sociales )

Ha sido presidente municipal de Tepalcatepec, dirigente juvenil del PRI en Michoacán y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Además, es fundador de la asociación civil “Revolución Social”, enfocada en brindar acompañamiento jurídico y social a víctimas del delito, así como en visibilizar la problemática de inseguridad en la entidad.

En fechas recientes, Guillermo Valencia ha hecho pública su postura sobre el llamado “Plan Michoacán”, señalando que el debilitamiento institucional y la falta de una estrategia integral de seguridad han agravado la violencia en el estado.

¿Qué edad tiene Guillermo Valencia Reyes?

En 2025, Guillermo Valencia Reyes tiene 44 años, ya que nació el 1 de octubre de 1981.

¿Guillermo Valencia Reyes tiene esposa?

Guillermo Valencia estuvo casado con Irma Vargas Morales, quien también fue candidata a la presidencia municipal de Tepalcatepec. Actualmente mantiene una relación privada con Anabel Contreras, con quien ha formado una familia.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Valencia Reyes?

Guillermo Valencia Reyes es Libra, signo asociado con la búsqueda del equilibrio, la diplomacia y el sentido de la justicia.

¿Guillermo Valencia Reyes tiene hijos?

Guillermo “Memo” Valencia Reyes es padre de dos hijas y en 2024 anunció el nacimiento de su primer hijo varón, noticia que compartió a través de sus redes sociales.

¿Qué estudió Guillermo Valencia Reyes?

Guillermo Valencia Reyes es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

¿En qué ha trabajado Guillermo Valencia Reyes?

Guillermo Valencia Reyes cuenta con una amplia trayectoria política y social. Además de su formación como abogado, ha sido activista y defensor de los derechos humanos, así como miembro del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado se encuentran: