Durante el podcast Off The Record, Mauricio Ymay estalló contra los manifestantes de la Ciudad de México (CDMX) durante el Mundial 2026, asegurando que la represión sería la solución.

Esto en contraste de la opinión de David Faitelson, quien dijo respaldar las manifestaciones durante el Mundial 2026, “yo no tengo nada absolutamente nada contra eso”, declaró el comentarista deportivo.

Mauricio Ymay propone represión del gobierno contra manifestantes en boicot del Mundial

El comentarista de TUDN, Mauricio Ymay, dio polémicas declaraciones en el podcast Off The Record, asegurando que la represión debería ser la forma en que el gobierno termine con las manifestaciones del Mundial 2026.

Al hablar de las manifestaciones que transportistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), madres buscadoras, entre otros, dijeron harían en la inauguración del Mundial 2026, Ymay llamó al uso de torretas de agua y balas de goma en su contra.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma ¿sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? ¡Nunca más! (...) ¿sabes cuándo van a volver a cerrar Reforma? ¡Nunca!”. Mauricio Ymay, comentarista deportivo.

Las declaraciones de Mauricio Ymay han sido tomadas como clips para redes sociales para evidenciar su llamado contra los manifestantes. Sin embargo, se cree que el video original en YouTube eliminó la parte polémica, dejando únicamente los dichos de David Faitelson y Miguel Herrera.

La única parte que aún está disponible en YouTube es cuando Mauricio May declara que un cercano a la FIFA le argumentó la preocupación de la organización con la huelga nacional de la CNTE porque amenazan con llegar al Estadio Banorte.

David Faitelson apoya las manifestaciones con boicot al Mundial 2026

A diferencia de las declaraciones de Mauricio Ymay, David Faitelson dijo respaldar las manifestaciones en la inauguración del Mundial 2026, argumentando “no tengo absolutamente nada contra eso”.

A la perspectiva de Faitelson, la sugerencia de Ymay es totalmente “represión”, pues a su punto de vista las madres buscadoras y otros movimientos sociales “tienen todo el derecho a manifestarse”.

“El gobierno lamentablemente no les ha dado soluciones. Así que si tienen que manifestarse y manchar la coyuntura de un campeonato mundial de futbol, ¡que se manifiesten!. Yo no tengo absolutamente nada contra eso”. David Faitelson, comentarista deportivo.

Por su parte, Miguel Herrera aseguró que “hay de manifestaciones a manifestaciones”, acusando que las estatuas del Mundial vandalizadas por la CNTE no debían ser dañadas porque dejan ver “mal a nuestro país”.