Diversos colectivos sociales, sindicales y de familias buscadoras realizan este jueves movilizaciones en el sur de la CDMX que convergen hacia el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Es por eso que se anunció de igual manera que las autoridades de la CDMX activaron un fuerte operativo de seguridad y alertan por afectaciones viales este 11 de junio, día del inicio del Mundial 2026 durante las protestas que se tienen previstas.

Puntos de salida y horarios de las movilizaciones este 11 de junio durante el Mundial 2026

Se anunció que, durante este 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, habrá marchas y protestas que coincidirán con la ceremonia de inauguración y el partido programado a las 13:00 horas.

Las autoridades de la CDMX pronostican complicaciones en la movilidad para asistentes, turistas y residentes del sur de la capital, por lo que te decimos los puntos de salida y horarios para las protestas que se esperan este 11 de junio durante el inicio del Mundial 2026:

CNTE: Desde Zócalo y Paseo de la Reforma a partir de las 8:00 am.

Colectivos de Familias Buscadoras: Av. Santa Úrsula a las 9:00 am, con avance aproximado a las 11:30 am.

Transportistas: Anillo Periférico Sur, glorieta de Vaqueritos, a las 9:30 am.

Organizaciones campesinas: Tlalpan y Av. División del Norte a las 10:00 am.

Pensionados y jubilados de Pemex y CFE: Periférico Sur, Hospital Picacho, a las 10:00 am.

Trabajadores del sector salud: Av. del Imán a las 10:30 am.

Prevén megamarcha en CDMX el 11 de junio, durante el inicio del Mundial 2026 (Especial )

Los contingentes tienen como punto de convergencia el Estadio Ciudad de México antes conocido como Estadio Azteca, donde se espera que lleguen alrededor de las 13:00 horas.

De igual manera, se reportan posibles cierres en:

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Insurgentes Sur y accesos al estadio

Los manifestantes exigen atención a demandas como la búsqueda de desaparecidos, mejoras salariales y laborales para maestros de la CNTE, pensiones dignas, apoyo al sector salud y transporte, así como soluciones para el campo.

Colectivos de madres buscadoras por ejemplo, han destacado la necesidad de visibilizar la crisis de desapariciones ante la mirada internacional del Mundial 2026 que dará inicio en CDMX.

Autoridades de la CDMX recomendaron a la ciudadanía evitar la zona sur, utilizar alternativas viales como vías elevadas o transporte público no afectado, y consultar actualizaciones en tiempo real.

Cabe mencionar que el Estadio Ciudad de México se encuentra blindado con un amplio despliegue de seguridad para garantizar el desarrollo del evento deportivo.