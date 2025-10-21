Alfonso Martínez es un político mexicano originario de Morelia. Su trayectoria se ha caracterizado por haber sido presidente municipal de Morelia en tres ocasiones. Si quieres conocer todo sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Alfonso Martínez?

Alfonso Jesús Martínez Alcázar es un político que se ha destacado por haber sido presidente municipal de Morelia en tres ocasiones, primero como independiente en 2015 y luego como candidato de la alianza PAN-PRD en 2021, y en 2024, asumió nuevamente el cargo para el periodo 2024-2027.

¿Qué edad tiene Alfonso Martínez?

Alfonso Martínez nació el 30 de enero de 1975, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Alfonso Martínez tiene esposa?

El presidente municipal de Morelia está casado con Paola Delgadillo Hernández.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Martínez?

Alfonso es Acuario, pues nació el 30 de enero, signo que rige esa fecha.

¿Alfonso Martínez tiene hijos?

Sí, el mandatario tiene tres hijos, dos niños y una niña, quienes son menores de edad.

¿Qué estudió Alfonso Martínez?

Alfonso Martínez es Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Morelia y cuenta con una Maestría en Calidad Total y Competitividad por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

¿En qué ha trabajado Alfonso Martínez?

Antes de iniciar su carrera política, Alfonso se desempeñó como empresario, es en el 2008 cuando es elegido como diputado local por el PAN en el Congreso de Michoacán hasta el 2011.

De 2012 al 2015, fue diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. En el 2015 asumió por primera vez la presidencia municipal de Morena como candidato independiente, convirtiéndose en el primer alcalde sin partido en el municipio.

En el 2021, vuelve a ganar las elecciones para la presidencia de Morelia con la coalición PAN-PRD, y en el 2024, es reelectomconsolidándose como uno de los políticos con mayor trayectoria en la capital michoacana.