El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que se realizará consulta directa con maestros para definir el rumbo de la Unidad del Sistema para la Carreras de las Maestras y los Maestros (Usicamm), pues esta reforma “impactará” a todo el magisterio.

Por otra parte, Delgado argumentó que así como hay maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al SNTE, también hay otros que no están agremiados que serán consultados.

Mario Delgado anuncia consulta nacional para reformar la Usicamm

El secretario Mario Delgado anunció en la mañanera del pueblo de hoy 11 de junio de 2026 que todos los maestros de México serán consultados para la reforma a la Usicamm, independientemente de si son agremiados por la CNTE o la SNTE.

Argumentando que siguiendo las indicaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se hará la consulta “estado por estado, maestro con maestro” porque la importa radica en que una reforma a la Usicamm impactará a todos los docentes.

“Esta reforma [Usicamm] es tan importante porque va a definir, va a tener mucho impacto en la vida de las y los maestros, y los maestros deben decidir (...) Vamos a hacer una consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el estado con el magisterio”. Mario Delgado, titular de la SEP.

Asimismo, explicó que el objetivo de hacer consulta para la construcción de la Usicamm radica en “eliminar los vicios del pasado” que había del gobierno con el magisterio.

Sin embargo, Mario Delgado argumentó que esta propuesta de consulta para la iniciativa de la Usicamm fue presentada a los maestros que tienen huelga nacional de la CNTE, pero la rechazaron cuando aún no está ni construida.

Ante ello, el secretario les dijo que podían consultar con sus abogados sobre los nuevos planteamiento de la Usicamm, una vez que se esté construyendo.

Mario Delgado anuncia fecha de la consulta a maestros por la Usicamm

El secretario Delgado informó que se hará una consulta con todos los maestros para reformar la Usicamm, explicando que se iniciará en agosto con esta tarea en la agenda de la SEP.

Tomando como referencia una semana antes del nuevo ciclo escolar anunciado en el calendario, pues es en esta donde los maestros vuelven a labores para la elaboración del inicio de clases.

“Es el marco ideal para tener esta discusión por la Usicamm y que ellos [maestros] puedan decidir”. Mario Delgado, titular de la SEP.

Es así que Mario Delgado explicó que uno de las labores de la Usicamm es definir el salario, por lo que maestros dirán quién desean defina su salario, por ejemplo.