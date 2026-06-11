Isaac del Toro se mantiene en el lugar 14 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 5 ganada por Wout van Aert. El mexicano llegó en el lugar 69 y está a 1.16 segundos del líder Alex Baudin.

Wout van Aert se impuso en la Etapa 5 del Tour Auvergne Rhône-Alpes 2026 tras 198 kilómetros.

Isaac Del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro en la Etapa 5 del UAE del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Isaac del Toro del UAE Team Emirates arribó en el lugar 69 de la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en la última jornada previa a la montaña, en la que el mexicano buscará alcanzar el podio.

¿Cómo va el Top-10 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la Etapa 5?

Así quedó la clasificación general tras la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026:

Alex Baudin Kevin Vermaerke Oscar Onley Matteo Jorgenson Juan Ayuso Mattias Skjelmose Jørgen Nordhagen Carlos Rodríguez Leo Bisiaux Paul Seixas

Perfil y recorrido de la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, inicia su fase decisiva este viernes 12 de junio con la Etapa 6, en la que Isaac del Toro buscará recuperarse.

Con inicio en Saint-Vulbas y final en Crest-Voland, la Etapa 6 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes abarca un recorrido de 182,3 kilómetros.

La acción se concentra en los compases finales, con dos ascensos consecutivos de primera categoría y la primera de las tres finales en alto de la presente edición