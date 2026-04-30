Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señaló a Enrique Inzunza ante las acusaciones de Estados Unidos sobre su presunta relación con el narcotráfico.

La gobernadora, quien rechazó comparecer ante la Cámara de Senadores por el caso de la CIA en su estado, aseguró que es momento de darse cuenta “quién es quién”.

Esto luego de que Enrique Inzunza pidiera sancionar a la gobernadora de Chihuahua luego de confirmarse la participación de agentes extranjeros y negarse a comparecer ante el Senado.

“Vámonos dando cuenta quién es quién”, asegura Campos ante acusaciones contra Inzunza

Maru Campos señaló la ironía de que, “quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer” están en la lista roja de Estados Unidos por posibles relaciones con el narcotráfico en Sinaloa.

De acuerdo con Maru Campos, es momento de darse cuenta de “quién es quién”, luego de que Estados Unidos pidiera la detención provisional con fines de extradición del senador por Sinaloa, Enrique Inzunza por posibles nexos con el narcotráfico.

“Pues ya ves cómo iba a ir yo a comparecer a comparecer o a una reunión de trabajo al Senado, quienes iban a eh hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vamos, vámonos dando cuenta quién es quién” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Por su parte, el senador aseguró que la acusación sobre su posible relación con el narcotráfico surgió “casualmente” tras hablar de la presencia de la CIA en México.

Asimismo, acusó los señalamientos como falsos y dolosos; y rechazó las imputaciones hechas en su contra junto con: