Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, envió una carta al Senado de la República donde justificó que no acudirá a la reunión de trabajo o “comparecencia” a la que fue invitada debido a que hay investigaciones en curso y no puede compartir información confidencial a fin de resguardar la Seguridad Nacional.

“... A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional… les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados” Maru Campos. Gobernadora Chihuahua

Con esta carta se confirma la ausencia de Maru Campos en el Senado, luego de versiones encontradas en las que Morena aseguraba que la gobernadora mantenía su confirmación a pesar de que la reunión no estaba agendada de manera oficial.

Maru Campos justifica en carta al Senado su ausencia en comparecencia (@azucenau)

Maru Campos argumenta Seguridad Nacional para evitar comparecencia en el Senado

Además de señalar motivos de Seguridad Nacional, Maru Campos dijo que las investigaciones están en curso, por lo que no puede compartir información clasificada o de carácter confidencial, por lo cual no acudiría a la comparecencia en el Senado.

En general dijo que debe salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso y la institucionalidad.

Por ello refirió que no podría acudir a la reunión de trabajo o “comparecencia” a la que fue invitada y que fue aprobada el 22 de abril en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado.

Maru Campos: mi actuación ha sido legal y transparente ante presencia de agentes extranjeros

Maru Campos dijo que su actuación, ante los cuestionamientos por la presencia de agentes de Estados Unidos en operativos en territorio mexicano, ha sido legal y transparente.

Aseguró que desde el inicio solicitó informes al respecto y hay una investigación sobre los hechos ocurridos del 15 al 19 de abril cuando se hizo un operativo para desmantelar el narcolaboratorio de El Pinal en el municipio de Morelos.

Dichos días también abarcan el accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses (John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III) y dos agentes mexicanos, incluido el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Pedro Román Oseguera Cervantes, de quien se responsabiliza hasta ahora de haber permitido la presencia de gentes extranjeros y no comunicarlo.

La gobernadora dijo que la Unidad Especializada ya envió a la Fiscalía General de la República (FGR) la información requerida a su gobierno.