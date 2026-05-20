Andrea Chávez, senadora morenista y Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, participaron en las protestas de Morena contra Maru Campos, gobernadora durante el pasado fin de semana en Delicias, Chihuahua.

Tras la movilización en su contra, la mandataria estatal de Chihuahua respondió con fuertes críticas hacia ambos perfiles morenistas y acusó a sus opositores de promover confrontación política y desinformación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Maru Campos aseguró que sus adversarios políticos “viven en la violencia”, además de que están “llenos de veneno” y afirmó que existe una estrategia basada en ataques y descalificaciones contra su administración.

"Es gente llena de veneno, es gente llena de mentiras. Es gente que permanentemente vive en la violencia, que vive fuera de la compasión. Vive fuera de conocer al ser humano, al chihuahuense" Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos critica a Andrea Chávez tras protesta de Morena en Delicias y le pide ponerse a trabajar

Durante la entrevista, Maru Campos lanzó un mensaje directo contra Andrea Chávez, al señalar que la política no debe reducirse a discursos o confrontaciones mediáticas, sino enfocarse en resultados y atención ciudadana.

Agregó que hacer política no solo se trata de gritar en tribuna o en un spot, sino que es trasladarla a resultados ciudadanos.

"Ellos piensan que la política es gritar en una tribuna o gritar en un spot en las redes. ¡No! La política significa servicio, significa trasladar demandas y necesidades en política pública (...) pónganse a trabajar" Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Agregó que también en su labor como gobernadora es tener compasión por los enfermos de su entidad, así como de la pobreza alimentaria.

Sostuvo en su crítica contra Andrea Chávez que lo que se necesitan son resultados al respecto y no una política donde “escupan” veneno, sino que en su lugar necesitan gente que sea valiente y señaló que con ese mismo veneno no pueden proteger a la población.

Maru Campos reconoce errores del PAN y dice que deberían pedir disculpas

Pese a las críticas contra Morena y Andrea Chávez, Maru Campos también reconoció que el Partido Acción Nacional y otros partidos políticos han fallado a la población en distintos momentos y que deben pedir disculpas.

"Yo sé que a lo mejor el Partido Acción Nacional y otros partidos deberíamos pedir disculpas; le hemos quedado mal a la población en muchos sentidos, pero también tenemos cosas buenas”

Sin embargo, la mandataria destacó los gobiernos panistas de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, al considerar que son ejemplos de administraciones que “están haciendo bien las cosas”.