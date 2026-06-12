Costa de Marfil vs Ecuador se enfrentan en su primer partido del Grupo E en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 17 horas.

Partido: Costa de Marfil vs Ecuador

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Costa de Marfil vs Ecuador: Día del partido del Grupo E del Mundial 2026

El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Costa de Marfil vs Ecuador del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo E.

Costa de Marfil vs Ecuador: Hora para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Ecuador iniciará a las 17 horas, tiempo del centro de México en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, Estados Unidos.

Costa de Marfil vs Ecuador: Canal para ver el partido del Grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Ecuador podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Costa de Marfil vs Ecuador

Fase: Fase de grupos

Fecha: Domingo 14 de junio del 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lincoln Financial Field

Transmisión: ViX

Costa de Marfil. (Themba Hadebe / AP)

¿En qué grupo se encuentran Costa de Marfil y Ecuador en el Mundial 2026?

Costa de Marfil y Ecuador se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Costa de Marfil y Ecuador comparten el Grupo E junto a Alemania y Curazao, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.