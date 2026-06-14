Andrea Chávez, senadora de Morena por Chihuahua, denunció que la gobernadora de ese estado, Maru Campos, cumple 12 días ausente de su trabajo, por lo que exigió su renuncia.

“Desde hace dos semanas Chihuahua no tiene gobernadora… decidió tomarse un descanso que ya suma 12 días de ausencia total” Andrea Chávez. Senadora por Chihuahua

La senadora morenista dijo que Maru Campos hace 12 días que no se para en su oficina, no ha estado en la Mesa de Seguridad, ni un alguna reunión o evento.

Andrea Chávez revela que Maru Campos está de vacaciones

Andrea Chávez reveló que desde el círculo cercano de Maru Campos le confirmaron que la gobernadora se encuentra de vacaciones.

Las vacaciones, mas días perdidos y viajes oficiales al extranjero, suman una cuarta parte de su gobierno con ausencias, acusó la senadora por Chihuahua.

“La situación ya es insostenible”, dijo Andrea Chávez, ya que aseguró Chihuahua es el estado más violento del país, acumula más casos de corrupción per cápita a nivel nacional y la gobernadora cobra tres veces más que la presidenta de la república.

Por ello dijo que debe presentarse a su puesto de trabajo si quiere terminar su sexenio o a cinco años de gobierno debe solicitar licencia al Congreso para sustituirla.

Andrea Chávez insiste que Maru Campos debe renunciar

Luego de que la gobernadora reveló en el programa de Carlos Loret de Mola el 20 de mayo de 2026 que está cansada , Andrea Chávez dijo este 13 de junio, ante las vacaciones, que si está cansada “que mejor renuncie”.

Andrea Chávez se refirió a esa entrevista como parte de una fallida gira en medios de comunicación en el marco de su llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de agentes extranjeros en Chihuahua y señalamientos desde Morena de haber violado la constitución.

En esa misma entrevista Maru Campos recordó que perdió a su esposo seis meses atrás.