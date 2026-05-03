Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa, negó rotundamente un reportaje que afirma que sus abogados gestionan ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos su estatus como testigo cooperante: “falso de toda falsedad”.

La información surge después de acusaciones estadounidenses por supuestos nexos con líderes de Los Chapitos y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un supuesto intercambio de protección por favores políticos.

Inzunza niega cualquier negociación con autoridades estadounidenses

A través de su cuenta de X, Enrique Inzunza Cázarez rechazó de inmediato la información publicada por El Universal, que citó una fuente del Departamento de Justicia del Estados Unidos sobre supuestas gestiones tras las acusaciones de narcotráfico.

Inzunza calificó como “falso de toda falsedad” el reporte que asegura que sus abogados buscan convertirlo en testigo cooperante en Estados Unidos.

Enrique Inzunza, senador de Sinaloa, niega que busque ser testigo cooperante de Estados Unidos (@InzunzaCazarez / X )

Inzunza, quien previamente había rechazado los señalamientos por presuntos nexos con Los Chapitos y el gobernador Rubén Rocha Moya, insistió en su inocencia y desmintió cualquier acercamiento para un acuerdo de colaboración.

La controversia se intensificó esta semana luego de que el gobierno de Estados Unidos lo vinculara con protección al cártel a cambio de favores políticos en Sinaloa.

Fuentes cercanas al caso indican que las investigaciones continúan, mientras Inzunza mantiene su postura de defensa total.