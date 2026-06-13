Ciro Gómez Leyva es de los pocos columnistas que admiten sus equivocaciones. En nuestro periodismo dominado por las vanidades llama la atención alguien capaz de reconocer sus errores.

Hoy, en Excélsior, Gómez Leyva dijo que aceptaba que falló al cuestionar la decisión de Claudia Sheinbaum de no asistir a la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca. “Acepto que me equivoqué”, dijo. Erró, entre otras razones, “por la extraordinaria fotografía alternativa que (la presidenta) regaló y se regaló con la camiseta verde”.

A Gómez Leyva le parece que la foto con la verde “puede ser, con mucho, una de las mejores imágenes de su sexenio”. El sexenio es joven, así que muy probablemente habrá otras fotografías espectaculares de Claudia Sheinbaum —ojalá, en el corto plazo, celebrando más goles de México en el Mundial—.

Un desahogo personal . La presidenta, como la mayoría de la gente, no celebrará con excesivo entusiasmo las hazañas del mejor deportista mexicano de estos tiempos, Isaac Torito del Toro, quien ayer en las montañas de los Alpes franceses demostró que ha superado el periodo de inactividad por una lesión. En julio estará en el Tour de Francia. Su misión original será apoyar al mejor ciclista de la actualidad, Tadej Pogačar. Pero Del Toro podría ganar si su líder sufriera un desfallecimiento repentino —la pájara, así llaman en España a las crisis que, de pronto, sufren los esforzados deportistas, sobre todo en las montañas en las vueltas de tres semanas—. En fin, un tuit de la presidenta enorgullecerá al Torito.

Vuelvo a Ciro: aceptó que se equivocó al juzgar la decisión de Claudia de no ir al Estadio Azteca. Sin duda ella acertó al regalar su boleto —el número 001, que a Sheinbaum le obsequió la FIFA—. La afortunada que lo recibió es una joven de Veracruz que ganó un concurso de dominadas.

Honra a Ciro Gomez Leyva reconocer, contra su primera opinión, que la presidenta metió un gol al ponerse la verde lejos de los elitistas palcos del Azteca.

Lo que me gustaría preguntarle a Ciro es, por qué, para subrayar el buen gol de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que destacar, con muy mala leche, un supuesto —me parece que inexistente— autogol de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Rosa Icela mucho mérito tuvo en el hecho de que la fiesta del futbol arrancara sin mayores incidentes en un clima de fuertes agresiones contra el gobierno de la 4T.

¿Qué hizo la secretaria de Gobernacion para que Gómez Leyva la cuestionara tan severamente? “Insinuó”, afirmó Ciro, que algunos grupos iban a reforzar la marcha de las madres buscadoras hacia el Estadio Azteca. Insinuó, es decir, con sutileza, veladamente ella dijo quién sabe qué. O sea, nada grave. Pero tal insinuación, asegura el columnista de Excélsior, acompañará a Rosa Icela, “para mal, durante el resto de su carrera”. Vaya juicio exagerado.

El problema de Gómez Leyva, como el de una mayoría de comentócratas, radica en que cuando sienten la obligación moral de elogiar lo que alguien hizo correctamente —en este caso, la presidenta Sheinbaum al ponerse la verde—, consideran que perderán fama de periodistas cabrones, y entonces para mantener intacto el prestigio de críticos implacables que según ellos tienen, compensan el halago dando duros golpes a otras personas por faltas, reales o inventadas —en el caso de Rosa Icela, de plano Ciro se sacó de la manga eso de que ella “insinuó”—.

¿Fue ético , Ciro , que ofendieras a Rosa Icela solo porque pasó por tu mente que hablar bien de la presidenta iba a molestar a tu público que , evidentemente , no se identifica con la 4T?

En fin, el Mundial inició y fue una fiesta, tal como se evidencia en portadas de distintos diarios del mundo. Enseguida dejo algunas imágenes —por cierto, abajo en la primera plana del brasileño O Globo se ve una linda foto de una ballena bailando seductoramente en el mar de Río de Janeiro. Aquí se puede leer el reportaje que puede motivarnos a insistir, en México, en la defensa sin concesiones del Golfo de California, amenazado por proyectos de infraestructura que a mí me parece solo van a ensuciar el Acuario del Mundo que es, probablemente, la más importante maternidad de ballenas que hay en el planeta.

Washington Post

New York Times

Dallas Morning News

O Globo

Independent

Financial Times

Los Angeles Times

Clarín

Folha