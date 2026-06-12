Suecia vs Túnez se miden en su primer partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 20 horas.

Partido: Suecia vs Túnez

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Domingo 14de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monterrey

Transmisión: VIX

Suecia elimina a Polonia para lograr su boleto al Mundial 2026. (Jonas Ekströmer / AP)

Suecia vs Túnez: Fecha del partido del Grupo F del Mundial 2026

El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Suecia vs Túnez del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo F.

Suecia vs Túnez: Horario del partido del Grupo F del Mundial 2026

Suecia vs Túnez iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México.

Suecia vs Túnez: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026

Suecia vs Túnez podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Suecia vs Túnez

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Domingo 14de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monterrey

Transmisión: VIX

Túnez busca dar una sorpresa en el Mundial 2026. (Especial)

¿En qué grupo se encuentran Suecia y Túnez en el Mundial 2026?

Suecia y Túnez comparten el Grupo F Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Países Bajos y Japón son las otras dos selecciones que integran el Grupo F del Mundial 2026, un sector en el que los representativos europeos lucen como favoritos.

Japón y Túnez buscarán clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos.