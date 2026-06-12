Suecia vs Túnez se miden en su primer partido del Grupo F en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 14 de junio a las 20 horas.
- Partido: Suecia vs Túnez
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Domingo 14de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: VIX
Suecia vs Túnez: Fecha del partido del Grupo F del Mundial 2026
El domingo 14 de junio de 2026 será el partido Suecia vs Túnez del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo F.
Suecia vs Túnez: Horario del partido del Grupo F del Mundial 2026
Suecia vs Túnez iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México.
Suecia vs Túnez: Canal para ver el partido del Grupo F del Mundial 2026
Suecia vs Túnez podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Suecia vs Túnez
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Domingo 14de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Monterrey
- Transmisión: VIX
¿En qué grupo se encuentran Suecia y Túnez en el Mundial 2026?
Suecia y Túnez comparten el Grupo F Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Países Bajos y Japón son las otras dos selecciones que integran el Grupo F del Mundial 2026, un sector en el que los representativos europeos lucen como favoritos.
Japón y Túnez buscarán clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos.