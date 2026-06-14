El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, murieron la mañana del 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo en Río de Janeiro.

Accidente Oliver Tree y Gaspi en Río (Ricardo Moraes/Reuters / REUTERS)

En el siniestro también perdió la vida el director argentino Lucas Vignale, reconocido por sus colaboraciones con Bizarrap y J Balvin, así como el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (alias Lucas Frota). Los pilotos Alexandre Souza y Carlos Marsillac también murieron.

De acuerdo con las autoridades, dos helicópteros que se dirigían a Angra dos Reis chocaron en el aire alrededor de las 8:59 a.m. hora local, provocando la muerte de seis personas y severos daños materiales.

El accidente, aún bajo investigación, dejó escenas de destrucción en la zona y conmoción internacional.

Accidente Oliver Tree y Gaspi en Río (NELSON ALMEIDA / AFP / AFP)

¿Qué pasó en el accidente de helicóptero donde murieron Oliver Tree y Gaspi?

Si bien de momento no hay una causa específica del choque de los helicópteros donde murieron Oliver Tree y Gaspi, Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, señala que las aeronaves estaban realizando un vuelo de traslado.

Los helicópteros donde viajaban Oliver Tree y Gaspi se dirigían a Angra dos Reis, en la Costa Verde, cuando sucedió el impacto que hizo caer a ambos vehículos.

Asimismo, el alcalde señala que los pilotos contaban con “mucha experiencia”, incluso tenían licencia como instructores de aviación, por lo que se investiga si fue un error humano o fallo mecánico.

Autoridades ya se encuentran analizando los videos de las cámaras de seguridad del lugar como parte de la investigación inicial.

Accidente Oliver Tree y Gaspi en Río (Tercio Teixeira/AFP / AFP)

Accidente de helicóptero donde murieron Oliver Tree y Gaspi dejó varios daños materiales

Autoridades de Río de Janeiro reportan 6 muertes, donde se incluye a Oliver Tree y Gaspi. En uno de los helicópteros viajaban 5 personas, mientras que en el otro solo estaba el piloto.

Junto con esto se mencionó que el choque de helicóptero donde murieron Oliver Tree y Gaspi fue tan aparatoso, que dejó varios daños materiales en la zona.

Uno de los vehículos se incendió tras caer en un estacionamiento privado, destruyendo alrededor de 20 automóviles eléctricos. El fuego ya fue controlado por el cuerpo de bomberos de la ciudad.

El segundo helicóptero cayó a 100 metros de distancia, sin afectaciones a terceros al momento de la colisión contra el suelo.

Diversos fragmentos de ambas aeronaves fueron lanzados contra edificios aledaños al momento del choque y desplome.