El senador Enrique Inzunza anunció que no solicitará licencia pese a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en su contra por las acusaciones de Estados Unidos.

A través de redes sociales, Enrique Inzunza señaló que va a refutar todas las falsedades en su contra, pero lo hará mientras se desempeña como senador, en representación del estado de Sinaloa.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”. Enrique Inzunza

Cabe mencionar que esta aclaración se da luego de que Rocha Moya solicitara licencia para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa, así como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

(Especial)

Inzunza descarta pedir licencia ante investigación de la FGR; asegura refutar las falsedades desde su curul

Enrique Inzunza rechazó las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos realizó en su contra, de Ruben Rocha Moya y otros funcionarios por facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En una publicación, Enrique Inzunza reiteró que siempre se ha conducido “con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”, por lo que las acusaciones de Estados Unidos son falsas.

Dada la responsabilidad que le han conferido los sinaloenses, Enrique Inzunza dijo que refutará las acusaciones en su contra desde su curul y desempeñando sus funciones; no solicitará licencia por el momento.

Pese a reiterar su inocencia, el senador Enrique Inzunza se dijo presto a cumplir cualquier requerimiento que le solicite de la FGR para la investigación en curso tras los señalamientos de Estados Unidos.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”. Enrique Inzunza