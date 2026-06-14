La serie de iPhone 18 sería una de las más coloridas de la historia, pues Apple prepararía la llegada de un tono cereza para el popular smartphone.

Siendo el iPhone 18 Pro Max el primero en la historia en tener el color cereza como elemento estético, algo que ya lo hace atractivo para todos los fans de Apple.

iPhone 18 Cereza (@jon4Lakers)

El color cereza será uno de los 4 tonos que Apple prepara para la línea iPhone 18

De acuerdo con el insider Jon Rettinger, Apple solo tendrá 4 colores para la línea de iPhone 18, siendo el cereza uno de los principales y más llamativos.

El mismo Jon Rettinger filtró unas imágenes de los nuevos colores del iPhone 18 Pro Max, destacando principalmente la color cereza, el cual sustituirá al naranja cósmico del iPhone 17.

Las imágenes que habría compartido el insider son de supuestos equipos preliminares; es decir, solo la estructura base sin el resto del hardware ni software.

Por lo que se puede ver, el tono es un tanto oscuro, aunque bastante agradable a la vista; con un brillo especial cuando está debajo de la luz del Sol.

Lo cual lo hace lucir bastante elegante, hay que mencionarlo; estando llamado a ser el favorito de todos los compradores en su momento.

iPhone 18 Cereza (@Jon4Lakers)

¿Qué otros colores tendrá Apple con el iPhone 18 aparte del cereza?

Como ya se mencionó, el iPhone 18 tendrá 4 colores, siendo el cereza uno de ellos. Los otros tonos que prepara Apple para el equipo son los siguientes.

Azul claro

Negro

Plateado

El azul claro hace su debut en el iPhone 18 junto al cereza, como uno de los colores destacados del siguiente smartphone de Apple.

Por su parte, el negro hace su regreso, luego de que muchos fans lo pidieran tras su salida, ya que el iPhone 16 fue el último en portar este color.

Mientras que el plateado se mantiene de los colores que tuvimos con el iPhone 17, dándole una especie de continuidad a la marca, a pesar del cambio de generación.

Se espera que el iPhone 18 sea revelado en septiembre de 2026, y esté disponible en octubre del mismo año.

iPhone 18 Negro (@Jon4Lakers)