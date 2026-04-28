El senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de presunta “traición a la patria” tras el operativo en el que habrían participado agentes de la CIA en territorio chihuahuense.

“A mi modo de ver hay traición a la patria, pero esa facultad de investigación no le corresponde al Senado” Enrique Inzunza, senador de Morena

🚨 El senador morenista, Enrique Insunza, considera que la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos, “traicionó a la patria” por el operativo donde participaron dos agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa.



Y pide que la indague la @FGRMexico pic.twitter.com/hMPyxWxR63 — Irving (@IrvingPineda) April 28, 2026

Las declaraciones surgieron luego de la inasistencia de Maru Campos a una cita para comparecer en la Cámara de Senadores, donde se buscaba abordar la presunta participación de al menos cuatro agentes extranjeros de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua.

Aunque, Enrique Inzunza subrayó que las investigaciones sobre este caso corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR), y no al Senado.

Enrique Inzunza pide que la FGR investigue primero a Maru Campos antes de un posible desafuero

El senador morenista señaló que primero debe intervenir la FGR para determinar si existe alguna responsabilidad legal por parte de Maru Campos en torno al caso.

En caso de acreditarse alguna conducta ilícita, la Fiscalía podría solicitar al Poder Legislativo iniciar un proceso de desafuero contra la mandataria estatal.

Según Inzunza, hasta el momento la FGR ya abrió al menos dos carpetas de investigación relacionadas con estos hechos.

Asimismo, insistió en que la Cámara de Senadores no es una autoridad jurisdiccional ni ministerial para indagar directamente la presunta presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Cabe recordar que Maru Campos explicó mediante una carta su ausencia a la comparecencia en el Senado, al argumentar que existen diligencias vigentes y no podía proporcionar información adicional sobre el caso.

¿Qué implica el delito de traición a la patria en México?

De acuerdo con el Código Penal Federal, la traición a la patria es un delito grave que atenta contra la soberanía nacional y puede sancionarse con:

De 5 a 40 años de prisión

Multas de hasta 50 mil pesos

Entre las conductas contempladas por la ley se encuentran:

Someter a la nación a intereses extranjeros

Realizar hostilidades bélicas contra México

Colaborar con enemigos extranjeros

Ejecutar actos contra la soberanía nacional con apoyo extranjero

Participar en actos de guerra contra México o auxiliar a otro Estado

Privar ilegalmente de la libertad a una persona en México para entregarla a autoridades extranjeras

La legislación también contempla sanciones para mexicanos que atenten contra la seguridad nacional.