Ante el silencio de la agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, medios de comunicación se han encargado de obtener información para esclarecer la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano y entre los datos obtenidos se encuentran los nombres de los dos agentes muertos en Chihuahua:

Richard Leiter Johnston III, 36 años

John Dudley Black, 44 años

The Washington Post, The New York Times y CNN, además de periodistas independientes como Luis Chaparro hicieron las confirmaciones pocos días después del accidente del 19 de abril.

Las confirmaciones se dieron luego de que el 21 de abril se entregaron los cuerpos de Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black a las familias.

Medios locales también revelan quiénes eran los agentes de la CIA muertos en Chihuahua

En el caso de John Dudley Black, el medio local en el estado de Washington The Spokesman-Review contactó a familiares y amigos que a su vez confirmaron la noticia de la muerte días después y que pertenecían a la CIA.

Incluso habló el entrenador de fútbol americano, quien destacó su etapa deportiva; sus personas allegadas detallaron que sirvió en Afganistán en 2013.

Misterio por quienes eran los 2 agentes estadounidenses muertos en Chihuahua

Cabe recordar que en las comunicaciones oficiales en México solo se habló de dos personas estadounidenses sin revelar su identidad y se dijo que eran parte de la Embajada de Estados Unidos en México.

En cambio, las condolencias para agentes mexicanos y sus familias fueron dedicadas claramente a Pedro Román Oseguera Cervantes y Manuel Genaro Méndez López.

Agentes estadounidenses llevaron a los mexicanos hasta la ubicación del narcolaboratorio en Chihuahua: Pie de Nota

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, los agentes que murieron en Chihuahua Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black fueron los que llevaron a los agentes mexicanos hasta el narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

La misma unidad de agentes que participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio en Chihuahua habrían participado en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.