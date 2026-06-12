El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), puso en circulación la nueva tarjeta de Movilidad Integrada de edición especial con motivo del Mundial 2026.

La tarjeta puede ser usada para distintas modalidades de transporte como el caso del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici, así como para el servicio Park & Ride y Ride.

Pero, ¿cuál es el precio y dónde se puede conseguir la nueva tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial 2026? Te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026 (@kevcuev/X)

Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026: Así puedes conseguirla

El 1 de junio, el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, anunció el lanzamiento de la Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026.

El funcionario explicó que la tarjeta de edición especial, tendrá un precio de 15 pesos y para recargarla, se han habilitado más de 3 mil 500 puntos en todo la CDMX, como el caso de los siguientes:

Taquillas del Metro: disponibles en estaciones principales

Máquinas expendedoras: ubicadas en Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Ligero

Puntos Park & Ride: Campo Marte, Six Flags, Santa Fe, Plaza Carso

Puntos Ride: Bellas Artes, Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario, San Jerónimo

Cabe destacar que por tratarse de una edición especial que se lanzó con motivo del Mundial 2026, la tarjeta de Movilidad Integrada tiene una producción limitada de 1.5 millones de unidades.

Además, se indicó que por lo anterior, hay disposición limitada, toda vez que no todas las estaciones contarán con un stock de tarjetas al mismo tiempo, por lo que conviene preguntar en taquillas.

Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026 (@kevcuev/X)

Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026: Así es el novedoso diseño

Por medio de redes, el ilustrador Kevin Cuevas, resaltó que él fue el responsable del diseño de la tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026 y explicó que ésta se compone de diversos elementos:

Coatlicue: figura central como metáfora de la ciudad, un organismo vivo y diverso

Falda de serpientes: reinterpretada como la red de transporte colectivo que conecta personas, territorios e historias

Ángel de la Independencia: símbolo urbano y cultural de la CDMX

Palacio de Bellas Artes: ícono artístico incluido en la composición

Ajolote: especie emblemática de la ciudad, reflejo de identidad local

Formas geométricas y flores: elementos decorativos que refuerzan la idea de diversidad y movimiento

Motivos futbolísticos: balones y estética mundialista integrados al diseño