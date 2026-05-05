Maru Campos lanzó una crítica contra la 4T y el Gobierno Federal, acusándolos de aplicar una “doble vara” en el trato hacia los gobernadores.

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”. Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Señaló que mientras a ella se le cuestiona por combatir al crimen organizado, a otros, como Rubén Rocha Moya, se les defiende pese a las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Campos advirtió que la ciudadanía debe observar “quién es quién” en la política de México.

Maru Campos hizo un señalamiento a la 4T por la defensa de Ruben Rocha Moya

Durante la ceremonia del 5 de mayo de 2026 en Chihuahua, Maru Campos denunció que la 4T y el Gobierno Federal la han criticado por sus acciones contra el crimen organizado, mientras a otros los defienden.

Esto a pesar de que esas otras figuras políticas están bajo sospecha, de acuerdo con el significado implícito de las palabras de Maru Campos.

No solo eso, señala que la ciudadanía debe de comenzar a ver las verdaderas intenciones de los gobernantes en todo el país, para ver “quién es quién”.

Aunque no lo mencionó de manera explícita, todo entra dentro del contexto de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El cual ha recibido el apoyo del gobierno federal, así como de otros miembros de la 4T, tras haber sido señalado de nexos con el crimen organizado.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Maru Campos/ Facebook)

Palabras de Maru Campos vienen tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes

Las palabras de Maru Campos se deben a los señalamientos recibidos tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes en Chihuahua.

Según Maru Campos, a ella se le ataca a pesar de impedir que la droga “llegue a las familias, a nuestros niños y niñas”.

Para la gobernadora de Chihuahua, este trato diametralmente opuesto es incoherente, pues se ataca a quien combate el delito y se protege a quien está bajo investigación internacional.

Asimismo enfatizó que los hechos hablarán por sí mismos y que la lucha democrática e histórica de México, permite a la población revelar la verdad sobre sus líderes.