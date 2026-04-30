Enrique Inzunza estuvo ausente en la instalación de la Comisión Permanente tras acusaciones de Estados Unidos, quienes habrían pedido su extradición por narcotráfico.

El senador fue propuesto por su partido para integrar la Comisión Permanente del Congreso que concluyó el periodo ordinario de sesiones hoy miércoles 29 de abril.

Sin embargo, este mismo día, Estados Unidos señaló a Enrique Inzunza de pedir al Cártel de Sinaloa su apoyo y otros favores a cambio de protección en 2021.

Enrique Inzunza ausente en instalación de la Comisión Permanente tras acusaciones

Durante el pase de lista en la instalación de la Comisión Permanente, se notó la ausencia de Enrique Inzunza, quien no llegó en los 49 minutos que duró.

La secretaria Verónica Camino Farjat pasó lista para cada uno de los diputados y senadores que conformarán la Comisión Permanente hasta el próximo 31 de agosto.

Aunque los legisladores de Morena explicaron la ausencia de Enrique Inzunza, sí se señaló su sustitución con Simey Olvera, como dio a conocer la también senadora.

El senador de Morena tampoco estuvo físicamente presente en la última sesión ordinaria del Senado en este segundo año legislativo, ya que no fue visto en el Pleno.

Sin embargo, se observó su asistencia en el sistema legislativo, acorde con lo que dieron a conocer diversos medios, quienes confirmaron no estaba presente.

Instalación de la Comisión Permanente abordó acusaciones contra Enrique Inzunza

Pese a que no estaba presente Enrique Inzunza y contrario a lo estipulado en el Reglamento Congreso de la Unión, las acusaciones de Estados Unidos sí fueron abordadas.

El senador y líder de la bancada del PAN, Ricardo Anaya expuso las acusaciones contra Enrique Inzunza y otros nueve funcionarios, con copia del documento de Estados Unidos.

Afirmó a su vez que el tema de Enrique Inzunza sí era relevante en la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario y determinar proceder penalmente.

La participación de Ricardo Anaya fue señalada por los legisladores del oficialismo, ya que el acuerdo para la Comisión Permanente ya había sido firmado por los grupos parlamentarios.

Por lo mismo, legisladores no permitieron que Ricardo Anaya terminara su participación de cinco minutos y acusaron a Manuel Añorve de no mantener el orden.