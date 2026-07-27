Luis Chaparro se incorporó como participante sorpresa al reality La Casa de los Famosos México 2026.

El creador de contenido, conocido por sus millones de seguidores en plataformas como TikTok, fue revelado oficialmente durante la gala de estreno junto a otras figuras como Gema Garoa y Mariana Ochoa.

Luis Chaparro ha sobresalido por sus videos de comedia, retos y vlogs de estilo de vida y conducir el podcast de entretenimiento 5inco Mentarios.

¿Quién es Luis Chaparro, influencer y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Luis Eduardo Chaparro es un reconocido influencer y creador de contenido mexicano, quien alcanzó una gran popularidad en el entorno digital bajo el nombre de usuario @nosoychaparro.

Luis Chaparro, influencer y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@nosoychaparro / Instagram)

Actualmente, es noticia por ser el segundo habitante secreto confirmado para ingresar a la cuarta temporada del reality show La Casa de los Famosos México.

¿Cuántos años tiene Luis Chaparro?

Luis Chaparro tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Chaparro?

Actualmente, Luis Chaparro mantiene un noviazgo con la influencer de estilo de vida Andrea Mextli.

Anteriormente tuvo una relación con la creadora Lily García, la cual terminó en 2023 en medio de una fuerte polémica viral tras acusaciones de presuntas infidelidades que Chaparro desmintió en su momento.

Luis Chaparro, influencer y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@nosoychaparro / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Luis Chaparro?

Luis Chaparro es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Luis Chaparro?

Luis Chaparro no tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Chaparro?

Luis Chaparro tiene una licenciatura en Cinematografía.

¿En qué ha trabajado Luis Chaparro?

Luis Chaparro cuenta con una comunidad masiva que supera los 8.3 millones de seguidores en TikTok y más de 580,000 en Instagram.

Se especializa en el entretenimiento digital, creando videos de comedia, sketches, retos, bromas y situaciones de la vida cotidiana.

Su carrera despegó significativamente tras ser seleccionado por el comediante Eugenio Derbez como uno de sus “hijos adoptiktoks”.

También ha sido invitado a eventos de talla internacional como la inauguración del Mundial 2026.

Es uno de los conductores principales del popular podcast 5inco Mentarios, un espacio donde debate temas de actualidad, cultura pop y relaciones personales junto a figuras como Alejandro Sago, Malleza, Rodrigo Zermeño y Sophie Durand.

Aunque él ingresó al reality, el podcast anunció que continuará publicando episodios sin su presencia durante su estancia en la casa.

Luis Chaparro, influencer y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 ( @nosoychaparro / Instagram)

Luis Chaparro, habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

El nombre de Luis Chaparro como habitante de La Casa de los Famosos México 2026 se mantuvo bajo estricto secreto hasta la gala de estreno el 26 de julio de 2026, donde fue presentado oficialmente por Galilea Montijo.

Fue anunciado como el segundo habitante secreto de la temporada, revelado después de la actriz Gema Garoa.

Días antes del estreno, la producción difundió pistas visuales para generar teorías entre los fans. Entre los objetos mostrados había un plátano, la cual los seguidores asociaron inmediatamente con Chaparro, ya que es un elemento recurrente en sus videos humorísticos.

Durante su presentación, Chaparro mostró su faceta carismática bromeando sobre su apellido, sugiriendo con humor que podría ser pariente de Omar Chaparro .

Asimismo, se describió como una persona elocuente y ocurrente, pero confesó ser un “maldito jetón”, admitiendo que sus expresiones faciales delatan fácilmente lo que siente y que, por lo tanto, no podrá mentir dentro de la competencia.

Como parte de la estrategia del programa, eligió el emoji del plátano para identificarse en las dinámicas y votaciones del reality.