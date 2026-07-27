La Casa de los Famosos México 2026 abrió sus puertas el 26 de julio con 18 habitantes y desde la primera noche surgieron sorpresas.

A través de la dinámica del “teléfono rojo”, Arantza Ruiz recibió el poder de nominar y eligió a Aldo Rendón como el primer sentenciado de la temporada.

El stylish Aldo Rendón reaccionó con insultos hacia la actriz, generando tensión en el inicio del reality.

La primera eliminación será el domingo 2 de agosto, mientras Cynthia Klitbo obtuvo inmunidad en la nominación.

Aldo Rendón, primer nominado de La Casa de los Famosos México 2026

Una vez que todos los habitantes ingresaron a La Casa de los Famosos México 2026, se llevó a cabo la dinámica del “teléfono rojo”.

El habitante que decidiera contestar el teléfono tendría la obligación de hacer lo que le pedía el locutor.

Arantza Ruiz, de 29 años, fue la primera en contestar. Su locutora, Wendy Guevara, de 32 años, le otorgó el poder de nominar a uno de los habitantes.

La actriz mexicana eligió a Aldo Rendón, de 47 años.

“Por mi voluntad nomino directamente a Aldo Rendón porque no me vas a decir ‘inmunda’ dos veces”, dijo. Arantza Ruiz

En respuesta, el stylish volvió a llamarla ‘inmunda’ e incluso ‘perra’.

“Maldita perra, inmunda, gata, o sea” Aldo Rendón

Acá el video:

¿Cuándo es la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026?

La primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo el domingo 2 de agosto.

En esta cuarta temporada:

Los “días de nominación” son los días miércoles

El “duelo de salvación” se realizará el sábado.

Por lo que Aldo Rendón tiene oportunidad de salvarse, de no ser así, tendrá que ganarse a la audiencia y recurrir a su fandom para permanecer en el famoso reality.

Aldo Rendón, habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Michelle Rojas)

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 no pueden nominar a Cynthia Klitbo

A través de la mecánica “teléfono rojo”, Cynthia Klitbo, de 59 años, se volvió inmune en la primera nominación en La Casa de los Famosos México 2026.

Gema Garoa, de 36 años, le otorgó la inmunidad debido a que ‘la villana de las telenovelas’ previamente la mandó a la final de la prueba del líder.