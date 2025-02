Cynthia Klitbo es la actriz mexicana que pasó de villana en telenovelas a protagonista de tragedias.

Cynthia Klitbo ha tenido una mala racha desde hace tiempo y ahora hasta al hospital fue a parar, preocupando a sus seguidores.

A finales del 2024, la actriz reveló el fraude telefónico, el cual fue víctima y perdió todos los ahorros de su vida.

Posterior a ese suceso, Cynthia Klitbo se convirtió en tendencia luego de aparecer en una cama de un hospital tras una picadura de una araña.

Cynthia Klitbo Gamboa, mejor conocida artísticamente como Cynthia Klitbo es una destacada actriz mexicana.

Recordada por sus papeles de villana en varias telenovelas, Cynthia Klitbo ha logrado ubicarse como una de las actrices más famosas de la actualidad.

Cynthia Klitbo inició desde muy joven su carrera profesional en la actuación y rápidamente pudo ganarse al público con su gran talento.

Fue a finales de los años 80 cuando tuvo la oportunidad de interpretar a su primer personaje llamado Cristina Cisneros en la telenovela “Cómo duele callar”.

Desde aquel momento despegó su carrera profesional y hasta la fecha continúa conquistando a su público.

En los años 90 ya era una actriz reconocida por siempre hacer los personajes de villana mejor interpretados de las telenovelas.

Su naturalidad para interpretar estos roles la hicieron muy famosa y con el tiempo llegarían más producciones.

Cynthia Klitbo nació un 11 de marzo de 1967, y en la actualidad tiene 57 años de edad.

La vida amorosa de Cynthia Klitbo, la villana de telenovelas ha sido pública a lo largo de su carrera, pues estos han sido algunos de sus novios:

Actualmente, Cynthia Klitbo se encuentra soltera.

Cynthia Klitbo pertenece al signo zodiacal Piscis.

Cynthia Klitbo tiene una hija llamada Elisa Fernanda Lira, fruto de su matrimonio con Rubén Lira.

Cynthia Klitbo es egresada de la Escuela Nacional de Danza, escuela de Bellas Artes. La actriz, salió como bailarina profesional de danza contemporánea.

Cynthia Klitbo ha sido parte de importantes telenovelas que dieron vuelta a su carrera artística como:

La carrera de Cynthia Klitbo también abarca la pantalla grande, algunas de las películas que ha filmado son:

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia en Guadalajara, Jalisco, mientras terminaba de grabar su nuevo proyecto.

De acuerdo con la información que compartió la propia actriz a través de sus redes sociales, una araña viuda negra.

En redes sociales, Cynthia Klitbo contó que comenzó a sentir los efectos del veneno después de la mordedura, lo que la llevó a recibir atención médica inmediata de parte del equipo de producción.

Posteriormente, fue trasladada al hospital donde le administraron el antídoto correspondiente para contrarrestar los efectos del veneno.

“Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto” expresó Cynthia Klitbo.

Cynthia Klitbo narró lo que le sucedió desde que sintió la mordida, ues comenzó a sentir como se le ‘dormía’ la pierna y cómo le saltaba la piel.

A pesar de la gravedad del incidente, la actriz se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

Fue en noviembre de 2024 cuando Cynthia Klitbo compartió en su cuenta de Instagram que había caído en una estafa que la hizo perder los ahorros de toda su vida.

“Ha estado muy dura la situación, porque aparte la tarada. Soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron la cuentas de mis ahorros en Estados Unidos” reveló Cynthia Klitbo.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, todo ocurrió cuando ella se encontraba en México, por lo que fue a través de una llamada de su banco.

<i>“Tengan mucho cuidado. Lo que sucedió es que yo estaba en México, llamaron al celular de mi banco y me dijeron que me habían cometido un fraude en San Francisco, que me había bajado 3 mil dólares y luego me dijeron que estaba queriendo hacer otro cargo por otros 3 mil dólares”</i>

Cynthia Klitbo