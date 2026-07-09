Aldo Rendón es un stylist, consultor de imagen y creador de contenido mexicano reconocido por vestir a celebridades, con más de 25 años de experiencia en la industria.

En los últimos años, sus videos en TikTok, Instagram, YouTube y podcasts lo han consolidado como uno de los creadores de contenido más virales del mundo fashion en México.

¿Quién es Aldo Rendón?

Aldo Rendón es un stylist, consultor de imagen, conferencista y creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa.

Es considerado uno de los asesores de imagen más reconocidos del espectáculo mexicano gracias a su trabajo con artistas, conductoras y figuras del entretenimiento.

Aldo Rendón (Instagram | @aldorendon)

Además de su labor como stylist, comparte análisis de tendencias, críticas de moda y experiencias profesionales a través de redes sociales y plataformas digitales.

¿Cuántos años tiene Aldo Rendón?

Aldo Rendón nació el 16 de febrero de 1979, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Quién es la pareja de Aldo Rendón?

Aldo Rendón mantiene en el ámbito privado los detalles de su relación sentimental.

Hasta el momento no existe información pública ampliamente confirmada sobre una pareja o matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Aldo Rendón?

Al haber nacido el 16 de febrero, Aldo Rendón pertenece al signo Acuario.

¿Quiénes son los hijos de Aldo Rendón?

Aldo Rendón no tiene hijos. Ocasionalmente comparte momentos familiares en redes sociales, pero procura mantener su vida privada y fuera de la exposición mediática.

¿Qué estudió Aldo Rendón?

La información pública sobre la formación académica de Aldo Rendón es limitada.

Su trayectoria profesional comenzó desde muy joven en la industria de la moda, donde desarrolló experiencia práctica como asesor de imagen, fashion stylist y consultor para celebridades y marcas de lujo.

Aldo Rendón (Instagram | @aldorendon)

¿En qué ha trabajado Aldo Rendón?

Aldo Rendón inició su carrera hace más de 25 años y ha vestido a celebridades como:

También ha colaborado con firmas internacionales como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci, además de participar en editoriales para Glamour México, GQ y Haunted Mag.

Asimismo, ha conducido programas de televisión, impartido cursos de styling y conferencias, además de consolidarse como creador de contenido analizando tendencias de moda, comentando looks de celebridades y compartiendo su visión sobre la industria del entretenimiento.

Su estilo directo y sin filtros ha contribuido a convertirlo en una de las personalidades más influyentes del fashion mexicano en redes sociales.