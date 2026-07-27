En un encuentro que nadie hubiera imaginado, Tom Holland conoció a Jorge Campos durante la gira de prensa de Spider-Man: Un Nuevo Día en México.

Aunque fue una breve reunión, Tom Holland y Jorge Campos tuvieron una plática acerca de Spider-Man: Un Nuevo Día, así como de la carrera del arquero mexicano.

Jorge Campos le regaló su jersey a Tom Holland

En esta breve reunión, Jorge Campos le hizo un regalo a Tom Holland; ni más ni menos que el jersey del arquero mexicano, en su versión de Estados Unidos 94.

Además, Jorge Campos aprovechó para hablarle un poco a Tom Holland del uniforme, el cual el mismo portero diseñó y es bastante pesado.

De hecho, el actor de Spider-Man: Un Nuevo Día se sorprendió por el peso de la playera, al grado de preguntarle al ahora comentarista si de verdad jugaba con esa ropa.

Todo quedó grabado en un video de Instagram, el cual compartió el propio Jorge Campos en sus redes sociales, siendo una de las publicaciones más gustadas por sus seguidores recientemente.

No solo eso, el comentarista mencionó que ya tenía unas ideas para los próximos trajes de Spider-Man, pues está muy emocionado por la próxima película del personaje.

Reunión de Tom Holland y Jorge Campos sorprende en redes sociales

Esta reunión entre Tom Holland y Jorge Campos no podía pasar desapercibida por los fans del exjugador de Pumas y del Hombre Araña.

El video de Jorge Campos y Tom Holland ya supera los 88 mil “Me Gusta” en Instagram, además de tener más de 1700 comentarios, todos muy positivos por dicha reunión.

Algunos incluso hacen un pequeño chiste de que Jorge Campos está en todos lados menos en su casa, y que en el video podemos ver a un superhéroe al lado de Spider-Man.

Igualmente, se sorprendieron de que estuviera hablando inglés, al grado de que señalan que al comentarista de TV Azteca se le entiende más en ese idioma que en español.