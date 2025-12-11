Fede Vigevani es un creador de contenido que alcanzó la fama gracias a sus videos en YouTube, plataforma en la que goza de gran popularidad.

El youtuber no solo ha conquistado todos los rincones de internet, pues también dio el salto a una carrera musical qua ha sido apoyada por todos sus seguidores.

¿Quién es Fede Vigevani?

Federico Augusto Vigevani de Arce es una celebridad de internet y músico originario de Montevideo, en Uruguay.

En la actualidad el youtuber radica en la Ciudad de México y continúa dedicándose a la creación de videos y se enfoca también en su música.

Fede Vigevani (Instagram | @fedevigevani)

Sus inicios en YouTube se remontan al 2009, año en el que subió su primer video a la plataforma con tan solo 15 años de edad.

Sin embargo, fue hasta 2014 que llegó su primer video viral, lo que le permitió despegar como creador de contenido.

Posteriormente, junto con dos amigos, formó el canal de “Dosogas”. El trio también se hizo de un lugar importante en YouTube, siendo a partir del 2016 que hicieron varias giras.

Por desgracia, el canal de “Dosogas” ha estado inactivo desde el 2018.

Fede Vigevani continúa por su cuenta en su canal personal de YouTube, donde el contenido es variado y colabora con muchos de sus amigos en videoblogs y personajes.

¿Cuántos años tiene Fede Vigevani?

Fede Vigevani nació el 1 de octubre de 1994; actualmente el youtuber tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fede Vigevani?

Hasta donde se sabe Fede Vigevano no está casado y actualmente su estado civil es soltero.

¿Qué signo zodiacal es Fede Vigevani?

De acuerdo con la astrología, Fede Vigevani nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Fede Vigevani?

Fede Vigevani no tiene hijos.

¿Qué estudió Fede Vigevani?

Se sabe que Fede Vigevani cuenta con estudios en Diseño Gráfico.

¿En qué ha trabajado Fede Vigevani?

Fede Vigevani no solo se ha enfocado a la creación de contenido para YouTube, pues en 2018 dio el salto a la música con su primer sencillo como solista titulado "Te encontré“.

Desde entonces, Fede Vigevani ha lanzado canciones y colaboraciones como:

“Te quiero”

“Roast yourself”

“Fedecole”

“hermanos de verdad”

“Ya no tengo novia”

“No somos lobos”

Fede Vigevani (Instagram | @fedevigevani)

Fede Vigevani presenta su show en Arena CDMX

La popularidad de Fede Vigevani con su show en vivo ha conquistado importantes ciudades de Latinoamérica.

En diciembre de 2025 fue turno de la CDMX con la llegada de El Mundo de Fede Vigevani.

Este último es un espectáculo inmersivo en el que los videos y estilo del youtuber dan el salto de la pantalla a un escenario en vivo.

El Mundo de Fede Vigevani se presentó el sábado 13 de diciembre tras su paso por Uruguay y Argentina.