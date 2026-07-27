La presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un nuevo máximo de aprobación al situarse en 74.3%, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx realizada el 22 de julio de 2026.

La encuesta de MetricsMx refleja una tendencia de crecimiento y estabilidad en el respaldo ciudadano, consolidado por la asistencia de la presidenta a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, gesto que fue interpretado como positivo para la imagen internacional de México.

La desaprobación de Claudia Sheinbaum se redujo al 16.6%, mientras que el 62.3% afirmó aprobar “mucho” su gestión.

Encuesta MetricsMx: Sheinbaum llega a 74.3% de aprobación; 69.7% avala su asistencia a la final del Mundial (SDPnoticias)

Evolución de la aprobación de Claudia Sheinbaum en julio de 2026

La aprobación y confianza en la gestión de Claudia Sheinbaum ha mostrado una tendencia de crecimiento y estabilidad durante el mes de julio de 2026.

Tras haber registrado un 74.2% de aprobación el 8 de julio y un ligero ajuste al 72.5% a mediados de mes, el respaldo repuntó en la última medición para llegar al 74.3%.

Un dato relevante es la consolidación de su base de apoyo más sólida: el 62.3% de los encuestados afirma que “aprueba mucho” su labor, mientras que la desaprobación se redujo al 16.6%.

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una tendencia de crecimiento y estabilidad durante el mes de julio de 2026 (SDPnoticias)

Presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026

La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en eventos de talla mundial ha sido bien recibida por la opinión pública.

El 69.7% de los mexicanos manifestó estar de acuerdo con que la presidenta asistiera a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

En cuanto a la percepción de los beneficios de este viaje, el 48.0% de los ciudadanos considera que ayudó a mejorar la imagen de México en el exterior, mientras que un 15.4% opinó que favoreció la cooperación con Estados Unidos.

Casi siete de cada diez apoyan que Sheinbaum haya estado en la final del Mundial 2026 (SDPnoticias)

Este respaldo a la proyección internacional de México ocurre tras una participación de la Selección Mexicana que, pese a la eliminación, dejó un saldo positivo en el ánimo social: el 63.2% de los encuestados afirmó que la actuación del equipo nacional le llenó de orgullo.

Al analizar las causas de la derrota frente a Inglaterra, la opinión pública se encuentra dividida (Redacción SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta MetricsMx consistió en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos residentes en México.

El estudio cuenta con un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada al 16 de julio de 2026.