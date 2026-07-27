La actriz y modelo Gema Garoa se convirtió en una de las habitantes sorpresas de La Casa de los Famosos México 2026, un debut marcado por la reciente muerte de su padre.

Tras enterarse de la noticia mediante una llamada telefónica justo antes del estreno, la artista decidió continuar en la competencia argumentando que no mantenía una relación cercana con él.

Gema Garoa, conocida por sus papeles de villana en diversas telenovelas de Televisa, pidió a sus compañeros no utilizar su duelo como motivo para nominarla.

¿Quién es Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa, cuyo nombre real es Gema García Figueroa, es una reconocida actriz y modelo mexicana, originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@gemagaroa / Instagram)

Recientemente ha captado la atención del público tras confirmarse como una de las habitantes sorpresa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

¿Cuántos años tiene Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa nació el 14 de febrero de 1990 por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa no está casada, ha mantenido su vida amorosa alejada del ojo público, aunque públicamente se le ha conocido relación sentimental de noviazgo con Pepe Fischer.

¿Qué signo zodiacal es Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa es del signo zodiacal Acuario.

Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@gemagaroa / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa no tiene hijos.

¿Qué estudió Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa se graduó en 2013 del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

¿En qué ha trabajado Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Gema Garoa inició su carrera en televisión en 2014 con una participación en Como dice el dicho. Su primer papel destacado fue como “Clara” en la telenovela Pasión y poder en 2015.

Ha participado en múltiples melodramas de Televisa, tales como:

Sin rastro de ti

Mi adorable maldición

La jefa del campeón

Como tú no hay 2

Contigo sí

Eternamente amándonos

Fugitivas, en busca de la libertad

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, participó en la producción Hermanas, un amor compartido (2026), interpretando a Marcela, un personaje que enfrentaba violencia emociona.

Gema Garoa, actriz, modelo y habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (@gemagaroa / Instagram )

Gema Garoa es una de las habitantes sorpresa de La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa entró a La Casa de los Famosos México 2026 el domingo 26 de julio de 2026 como habitante sorpresa, siendo presentada por Galilea Montijo.

El ingreso de Gema al reality estuvo marcado por una tragedia personal: la muerte de su padre, el señor David García Chavira, ocurrida apenas un día antes del estreno del programa.

La actriz se enteró de la noticia mientras se encontraba en aislamiento previo, a través de una llamada telefónica que ella misma realizó para contarle sobre su entrada al proyecto.

En La Casa de los Famosos México 2026 reveló que perdió a su madre hace tiempo y que solo tuvo oportunidad de conocer y convivir con su padre durante los últimos dos años.

Se autodefinió como “huérfana” y solicitó a los demás habitantes que no utilicen su duelo como excusa para nominarla o sugerir que debería abandonar la competencia para estar con su familia, afirmando que su intención es vivir este proceso dentro del reality.