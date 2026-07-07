Te contamos quién es Ernesto Laguardia, actor, conductor y primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Una de las figuras más representativas de la televisión mexicana es sin duda Ernesto Laguardia por su trayectoria dentro de la industria.

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia es un actor y conductor mexicano conocido por producciones como Quinceañera y Amor Real.

Ernesto Laguardia (Instagram/@ernestolaguardiaoficial)

¿Cuántos años tiene Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia tiene 66 años de edad. Nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia está casado la diseñadora gráfica y empresaria Patricia Rodríguez. La pareja está junta desde 2007.

Ernesto Laguardia (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.

Ernesto Laguardia (Agencia México)

¿Qué estudió Ernesto Laguardia?

Ernesto Laguardia estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además, se formó en Dirección y Producción de Cine y Televisión en la Universidad de Nueva York (NYU).

Ernesto Laguardia (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Ernesto Laguardia?

La carrera de Ernesto Laguardia comenzó en los años 80 con papeles en cine y televisión.

El primer protagónico de Ernesto Laguardia llegó en la telenovela Quinceañera de 1987, consiguiendo fama entre la audiencia juvenil.

Posteriormente, logró aparecer en diversas producciones como Flor Canela, Cenizas y Diamantes, Lazos de amor, Desencuentro y Gotita de amor.

Como conductor, Ernesto Laguardia apareció de 2002 a 2003 en el programa El Club. Después formó parte de Hoy.

En 2003 también fue parte de la telenovela Amor Real dando vida a un villano.

Mientras fue parte de Hoy, también participó en Alborada de 2005. Para 2008 regresó al matutino y pudimos verlo en Fuego en la Sangre.

Hacia 2011, fue conductor del programa de Univisión, Protagonistas de Novela; un años después participó en Corona de Lágrimas.

Mientras que en 2015 estuvo en Amores con Trampa y en 2017 se unió a TV Azteca para la telenovela Las malcriadas.

La aventura de Ernesto Laguardia en TV Azteca se terminó en 2018 al irse a Telemundo y en 2019 regresó a Televisa.

Ernesto Laguardia (Agencia México)

Ernesto Laguardia, primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026

El 6 de julio se confirmó en redes sociales que Ernesto Laguardia es el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026, reality show que regresa con más fuerza en su cuarta temporada.

La confirmación terminó con las especulaciones que circulaban entre los fans de Ernesto Laguardia que ya sospechaban su participación.

La Casa de los Famosos México 2026 se estrena este domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX.