Masad Altamimi fue confirmado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

El creador digital ha construido una comunidad de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido sobre su estilo de vida, viajes y las diferencias culturales entre Arabia Saudita y México.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un creador de contenido, influencer y empresario originario de Arabia Saudita que reside en México desde hace varios años.

En redes sociales se ha dado a conocer por publicar videos relacionados con su vida cotidiana, viajes, automóviles de lujo, experiencias entre Medio Oriente y México, además de contenido en español, árabe e inglés.

Masad Altamimi (Instagram | @masadaltamimi1)

¿Cuántos años tiene Masad Altamimi?

Masad Altamimi no ha hecho pública su fecha de nacimiento. Sin embargo, portales de espectáculos estiman que ronda los 34 años de edad.

¿Quién es la pareja de Masad Altamimi?

La vida sentimental de Masad Altamimi ha llamado la atención en redes sociales.

En 2025 mantuvo una relación con la modelo mexicana Alejandra Tijerina, aunque posteriormente ambos confirmaron su separación.

¿Qué signo zodiacal es Masad Altamimi?

Debido a que su fecha completa de nacimiento no ha sido confirmada públicamente, no es posible determinar el signo zodiacal de Masad Altamimi.

¿Quiénes son los hijos de Masad Altamimi?

Masad Altamimi ha compartido que tiene un hijo, aunque se desconocen más detalles del menor.

Masad Altamimi (Instagram | @masadaltamimi1)

¿Qué estudió Masad Altamimi?

No existe información pública ampliamente documentada sobre los estudios de Masad Altamimi.

¿En qué ha trabajado Masad Altamimi?

Antes de ingresar a la televisión, Masad Altamimi desarrolló una carrera como creador de contenido digital y empresario.

Sus publicaciones abarcan viajes, automóviles, estilo de vida, gastronomía, cultura árabe y colaboraciones con marcas.

Masad Altamimi participa en La Casa de los Famosos México 2026

Masad Altamimi fue presentado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Con su participación en el reality, el influencer busca mostrar una faceta más personal y convivir con el resto de los habitantes frente a millones de espectadores.

Masad Altamimi (Instagram | @lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos México 2025 se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.