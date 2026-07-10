Moises Peñaloza se abrió camino en la televisión mexicana tras formarse en actuación.

Su popularidad aumentó en 2022 al convertirse en uno de los hombres más guapos del mundo durante el certamen Mister Supranational.

¿Quién es Moises Peñaloza?

Jonathan Moises Sierra Peñaloza nació en Tampico, Tamaulipas.

Es actor, modelo y conductor, reconocido por sus participaciones en telenovelas como Minas de pasión, El ángel de Aurora y Me atrevo a amarte.

También obtuvo proyección internacional tras conseguir el tercer lugar en el certamen Mister Supranational 2022.

Moises Peñaloza (Instagram | @moisesspenaloza)

¿Cuántos años tiene Moises Peñaloza?

Moisés Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991, por lo que actualmente tiene 34 años.

¿Quién es la pareja de Moises Peñaloza?

Moisés Peñaloza mantiene una relación con la actriz y cantante Elaine Haro, con quien ha compartido diversos momentos en redes sociales y eventos públicos.

¿Qué signo zodiacal es Moises Peñaloza?

Al haber nacido el 22 de octubre, Moises Peñaloza pertenece al signo Libra.

¿Quiénes son los hijos de Moises Peñaloza?

No existe información pública ampliamente documentada que indique que Moisés Peñaloza tenga hijos.

¿Qué estudió Moises Peñaloza?

Antes de dedicarse por completo al medio artístico, Moises Peñaloza estudió Ingeniería en Electrónica en el Tecnológico de Ciudad Madero.

Posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó como actor tras haber tomado talleres de teatro en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Moises Peñaloza (Instagram | @moisesspenaloza)

¿En qué ha trabajado Moises Peñaloza?

Moises Peñaloza inició su carrera con participaciones en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

Más tarde dio el salto a las telenovelas y conformó los elencos de:

Diseñando tu amor

Si nos dejan

Minas de pasión

El ángel de Aurora

Me atrevo a amarte

Corazón de oro

Además de la actuación, ha trabajado como conductor e instructor fitness en el programa Hoy, participó en Las Estrellas Bailan en Hoy y desarrolla una faceta como modelo y creador de contenido en plataformas digitales.

Su desempeño en Mister Supranational 2022, donde obtuvo el tercer lugar y reconocimientos como Top Model y Personality, impulsó su proyección internacional.