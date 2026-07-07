Una nueva edición de La Casa de los Famosos México está por arrancar este 2026 y los primeros detalles de la temporada comienzan a ser revelados.

La esencia del reality show radica en sus habitantes, quienes añaden el factor polémica en cada día de convivencia y dinámicas mientras son monitoreados 24/7.

Lista de habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, ellos son los habitantes que han sido confirmados oficialmente por la producción de La Casa de los Famosos México 2026:

Ernesto Laguardia, actor y presentador de televisión de 66 años de edad

Ernesto Laguardia (Instagram | @lacasafamososmx)

En temporadas pasadas de La Casa de los Famosos México 2026, el número de habitantes suele ser de entre 14 y 15 .

Como cada año, cada nuevo participante será revelado conforme se acerque el inicio de esta edición en los diferentes espacios de la casa productora.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el próximo domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas y ViX.

Vale la pena recordar que aquellos usuarios con una suscripción de ViX Premium tienen acceso exclusivo a las cámaras 24/7.

En cuanto a la conducción del reality en las galas de eliminación, nominación y salvación volverán:

En tanto, ellos son quienes estarán al frente de las galas y emisiones especiales, donde comentarán las estrategias, controversias y eliminaciones que marquen el desarrollo del programa: