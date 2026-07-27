HBO Max presentó las primeras imágenes oficiales de Carlota, su nueva serie que estará protagonizada por Belinda, quien encarnará a la última emperatriz de México.

En este primer vistazo de Carlota de HBO Max, podemos ver a Belinda caracterizada como la mencionada emperatriz, así como a otros miembros del elenco en personaje.

Belinda en Carlota de HBO Max (HBO Max)

Belinda en Carlota de HBO Max (HBO Max)

Belinda en Carlota de HBO Max (HBO Max)

HBO Max presenta imágenes de Belinda y el resto del elenco de Carlota

Estas primeras imágenes de Carlota de HBO Max, dejan ver más a detalle cómo será la caracterización de Belinda y el resto del elenco que participa en esta serie.

En las imágenes de Carlota de HBO Max podemos ver a las siguientes actrices y actores:

Belinda como Carlota

Jaime Lorente como Maximiliano

Miguel Ángel Silvestre como Alfred van der Smissen

Mabel Cadena como Josefa

Como se puede ver, la producción ha cuidado el más mínimo detalle alrededor de los trajes del México del Siglo XIX, así como de la estética europea de Carlota y Maximiliano.

La misma HBO Max señaló que la producción puso especial detalle en el diseño de vestuario, así como en las locaciones donde se grabó la serie.

Esto con el fin de transmitir la elegancia y ambiente del Siglo XIX, con el fin de construir la identidad dentro de la misma serie.

Belinda en Carlota de HBO Max (HBO Max)

Carlota de HBO Max (HBO Max)

Carlota de HBO Max (HBO Max)

¿Cuándo se estrenará Carlota de HBO Max con Belinda?

HBO Max ha señalando que Carlota, la serie protagonizada por Belinda, se estrenará en su plataforma en algún punto de 2027, siendo que el show aún se está grabando.

Se espera que Carlota de HBO Max, protagonizada por Belinda, sea una de las producciones más ambiciosas de la plataforma de Warner Bros. para el mercado de México y América Latina.

La serie nos presentará la historia de la última emperatriz de México, cuyo tramo final de su vida es considerado uno de los más trágicos en la historia del país.

Quien vio el colapso de su salud mental tras la muerte de su esposo, Maximiliano, en la Guerra de Reforma; para posteriormente ser abandonada y traicionada por quienes eran sus aliados.

Carlota de HBO Max (HBO Max)