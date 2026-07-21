Aumenta el interés por la vida privada de Memo Schutz, quien es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, el reality show más visto de la televisión.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este comentarista deportivo de TUDN.

¿Quién es Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Guillermo Schutz es un conductor y comentarista mexicano. Tiene 26 años de trayectoria en medios de comunicación y periodismo deportivo.

Actualmente forma parte de TUDN, la televisora de origen mexicano-estadounidense especializada en programación deportiva.

Memo Schutz (@memo_schutz / Instagram)

¿Qué edad tiene Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Memo Schutz tiene entre 48 y 49 años de edad. Su fecha de nacimiento no es un dato público.

¿Quién es la esposa de Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Memo Schutz se casó con Verónica Fonseca, en 2008.

¿Qué signo zodiacal es Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Debido a que Memo Schutz celebra su cumpleaños cada 10 de enero, pertenece al signo zodiacal de capricornio.

Memo Schutz (@memo_schutz / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Memo Schutz y su esposa Verónica Fonseca tienen cuatro hijos en común: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.

¿Qué estudió Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Memo Schutz estudió Derecho, pero no concluyó sus estudios al no poder administrar su tiempo entre su carrera y su trabajo en Televisa Deportes.

Memo Schutz (@memo_schutz / Instagram)

¿En qué ha trabajado Memo Schutz? Comentarista deportivo de TUDN

Memo Schutz comenzó su carrera en medios de comunicación en el 2001, año en que participó en un casting encabezado por Javier Alarcón, para Televisa Deportes.

A lo largo de su carrera ha cubierto para televisión ediciones del Super Bowl, NBA y MLB, así como Juegos Olímpicos como París 2024 y Copas del mundo, incluido el Mundial 2026.

Memo Schutz (@memo_schutz / Instagram)

Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

El 21 de julio de 2026, Memo Schutz fue confirmado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

La revelación tuvo lugar durante la conferencia de prensa de la presentación de la cuarta temporada del reality show de Televisa-Univisión.

Memo Schutz se dijo emocionado de ser parte de la experiencia que romperá con la imagen que seguidores tienen y es que se mostrará tal cual es.

Además del visto bueno de su esposa e hijos, el comentarista deportivo será parte de La Casa de los Famosos México 2026, porque desea aprovechar su fama para promocionar el deporte.

Su objetivo es llevar el deporte a todo el país, a todos los rincones y a todas las generaciones.