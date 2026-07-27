¿Se cayó Spotify? El sitio web y la reproducción de música presentan fallas

La tarde de este lunes 27 de julio, Spotify presenta fallas en su sitio web, en la app y la reproducción de música.
El sitio Downdetector reporta que las intermitencias se han presentado en todo México, afectado principalmente a CDMX, Guadalajara, Monterrey y Baja California.
Tras su caída, Spotify emitió un mensaje en redes señalando que está al tanto de la situación y que ya trabaja para solucionarla.
“Estamos al tanto de algunos problemas actuales con nuestra página web y los estamos revisando.”Spotify
Noticia en desarrollo. En breve más información.