La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena este domingo 26 de julio en punto de las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

Toda la programación del reality show se puede seguir semana tras semana, incluyendo:

Galas de eliminación: domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas

Galas diarias: de lunes a viernes a las 22:00 horas por el Canal 5

Transmisión 24/7: en vivo con los habitantes y sin anuncios a través de ViX Premium

Otras formas de ver La Casa de los Famosos México 2026

La televisión abierta y el streaming no son la única manera en que los fans pueden ver los mejores momentos de La Casa de los Famosos México.

A través del canal de YouTube del programa suelen subirse fragmentos de las pláticas, peleas y retos, así como en otras redes como X e Instagram.

La Casa de los Famosos México 2025 (@lacasafamososmx)

¿Quiénes son los conductores de La Casa de los Famosos México 2026?

Detrás de la conducción del programa, La Casa de los Famosos México 2026 repite su fórmula ganadora de ediciones pasadas.

Para las galas de Nominación y Eliminación regresa la siempre conocida Galilea Montijo.

Por otra parte, para el resto de las galas y dinámicas (líder de la semana, noche de cine, robo por la salvación), regresa la dupla:

Finalmente, en las pre-galas y emisiones especiales de La Casa de los Famosos México 2026 estarán a cargo:

¿Quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

Como cada año, La Casa de los Famosos México integra a 15 habitantes que prmanecerán aislados durante más de dos meses: