Arantza Ruiz se colocó entre las figuras más buscadas tras ser presentada coo una de las habitabtes de La Casa de los Famosos México 2026.

Es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro que construyó su carrera desde la infancia.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz Méndez nació en la Ciudad de México.

Es actriz, bailarina y cantante, y desde pequeña estuvo vinculada al mundo del espectáculo gracias a la influencia de su padre, el actor Alejandro Ruiz.

También es nieta del primer actor José Carlos Ruiz, por lo que pertenece a una familia con amplia trayectoria artística.

Debutó en televisión cuando era niña con una participación en Amarte es mi Pecado y posteriormente apareció en la telenovela infantil Pablo y Andrea.

Con el paso de los años consolidó una carrera en producciones de televisión, cine y plataformas de streaming.

Arantza Ruiz (Instagram | @arantzaruiz_)

¿Cuántos años tiene Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz nació el 18 de abril de 1996, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Quién es el novio de Arantza Ruiz?

La actriz ha procurado mantener su vida sentimental en el ámbito privado.

Aunque en distintos momentos fue relacionada con figuras del medio artístico, actualmente no existe una relación confirmada públicamente.

¿Qué signo zodiacal es Arantza Ruiz?

Al haber nacido el 18 de abril, Arantza Ruiz pertenece al signo Aries.

¿Qué estudió Arantza Ruiz?

Desde niña ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) Infantil de Televisa, donde comenzó su formación actoral.

Además, estudió danza y complementó su preparación artística con cursos en Bellas Artes, disciplinas que le permitieron desarrollarse tanto en televisión como en teatro y cine.

Arantza Ruiz (Instagram | @arantzaruiz_)

¿En qué ha trabajado Arantza Ruiz?

A lo largo de su carrera ha participado en una amplia variedad de producciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las telenovelas y series:

Pablo y Andrea

La malquerida

El hotel de los secretos

La querida del Centauro

Fugitiva

Señora Acero

La bandida

Los elegidos

Vencer el pasado

Eternamente amándonos

El precio de amarte

Me atrevo a amarte

También ha participado en los unitarios La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de películas como Manual de principiantes para ser presidente y Póquer de las muertas.