Una imagen de la Tierra con una apariencia irregular, llena de protuberancias y depresiones, se volvió viral en redes sociales y desató una ola de preguntas sobre si la NASA había revelado la “verdadera forma” del planeta.

Sin embargo, la respuesta es no: la Tierra no cambió de forma y la visualización tampoco muestra su aspecto físico, sino un modelo científico llamado geoide.

¿Qué significa la imagen viral de la Tierra que compartió la NASA?

Una imagen revelada por la NASA de la Tierra ha causado controversia en redes sociales, pues no se muestra una esfera perfecta, por el contrario, se revela una forma irregular con protuberancias y depresiones.

Este nuevo modelo de la NASA se llamada geoide representa cómo actuaría la gravedad sobre un océano hipotético que cubriera toda la superficie terrestre y permaneciera completamente en reposo.

Es una herramienta utilizada por científicos para comprender las variaciones del campo gravitatorio, el nivel del mar y la distribución de la masa en el interior del planeta.

Aunque la imagen muestra una Tierra con “abultamientos”, estos no corresponden a montañas gigantes ni a deformaciones reales del planeta; de hecho, las irregularidades fueron exageradas hasta 10 mil veces para que las diferencias en la gravedad pudieran apreciarse visualmente, ya que en condiciones reales serían casi imperceptibles.

Para construir este modelo de la Tierra llamada geoide, científicos combinaron más de mil millones de observaciones obtenidas durante 15 años por 19 satélites, incluidas las misiones GRACE y GOCE, en donde el resultado fue el modelo gravitacional GOCO06s, considerado uno de los más precisos hasta la fecha.

Así que, pese a la confusión generada en redes sociales, la imagen viral de la NASA no significa que la Tierra haya cambiado de forma, pues desde el espacio, el planeta sigue viéndose prácticamente esférico, con un ligero achatamiento en los polos.

El geoide es simplemente una representación científica que ayuda a entender cómo varía la gravedad alrededor del mundo y por qué esas pequeñas diferencias son importantes para la investigación de la Tierra.