El miércoles 16 de septiembre, Inter Miami y Cruz Azul jugarán el partido de la Campeones Cup 2026.

Inter Miami de Lionel Messi, representará a la MLS, mientras que Cruz Azul portará la bandera de la Liga MX por la supremacía.

Partido: Inter Miami vs Cruz Azul

Torneo: Campeones Cup 2026

Fecha: 16 d septiembre de 2026

Sede: Miami

Cruz Azul ganó el Campeón de Campeones 2026. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Dónde será el Campeones Cup 2026?

El Campeones Cup 2026 se jugará en el Nu Stadium en Miami, Florida, parte del complejo Miami Freedom Park, sede del Inter Miami, que llevará esa ventaja ante Cruz Azul.

Inter Miami se ha convertido en uno de los equipos más sólidos de la MLS tras la llegada de Messi, y cuenta ahora con el internacional brasileño, Casemiro.

Inter Miami será anfitrión de Cruz Azul en el Campeones Cup 2026 (@InterMiamiCF)

¿Por qué Inter Miami y Cruz Azul jugarán el Campeones Cup 2026?

Inter Miami jugará el Campeones Cup 2026 como el vigente campeón de la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul aseguró su lugar tras coronarse Campeón de Campeones de la Liga MX al vencer 3-1 a Toluca.

El partido entre los mejores equipos de la MLS y la Liga MX serán transmitido a nivel global a través de la señal de Apple TV.

El horario del Inter Miami vs Cruz Azul aún está por definirse, pero lo que sí está garantizado es un estadio lleno para presenciar el duelo.