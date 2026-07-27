El gimnasta británico Gabriel Langton aseguró que “sin duda volverá” a la gimnasia tras la aparatosa caída desde tres metros de altura que sufrió en los Juegos de la Commonwealth 2026.

“Mi principal objetivo era ojalá que pueda volver a practicar gimnasia… esa pregunta me rondó por la cabeza durante las 20 horas que tardé en recibir la resonancia magnética. Me carcomía por dentro” Gabriel Langton. Gimnasta británico

El joven de 19 años de edad reveló a BBC que pasó 20 horas de angustia antes de conocer los resultados médicos, que confirmaron solo hinchazón y hematomas.

Actualmente se encuentra en recuperación y deberá seguir rehabilitación, aunque mantiene buen ánimo.

Gabriel Langton recibió la medalla de plata junto a su equipo al regresar del hospital.

Gabriel Langton pasó horas de angustia antes de saber que volverá a la gimnasia

Antes de saber que volverá a la gimnasia, Gabriel Langton, de 19 años, temía por su futuro deportivo.

El practicante de gimnasia dijo que aunque en esos momentos podía hablar y podía mover los dedos de los pies y de las manos, pasó 20 horas de angustia antes de recibir los resultados de la resonancia magnética.

De acuerdo con los resultados médicos, presentaba hinchazón y hematomas que requerirían algunos días de recuperación.

Gabriel Langton toma días de recuperación tras accidente

Gabriel Langton actualmente se encuentra recuperándose, señala que tiene rigidez, pero es normal.

“La verdad es que no me puedo quejar demasiado”, dijo a la BBC al saber que su estado no resultó de gravedad tras ser sacado de los Juegos de la Commonwealth en una camilla de emergencia el viernes y ser dado de alta el sábado 25 de julio.

Ahora le toca tomar un par de días de “calma” y deberá tomar rehabilitación por el accidente que calificó de “fortuito.”

A pesar del accidente, el equipo de Inglaterra recibió una medalla de plata, la cual también la recibió Langton el sábado al regresar del hospital.