Yahir Othón Parra es un cantante, actor y conductor mexicano que en 2026 se integró a La Casa de los Famosos México.

El artista se consolidó como una de las figuras más exitosas surgidas del reality musical La Academia. Se ha mantenido vigente durante más de dos décadas.

¿Quién es Yahir Othón Parra?

Yahir Othón Parra, conocido artísticamente como Yahir, nació en Hermosillo, Sonora. Es cantante, actor y conductor mexicano.

Se dio a conocer en 2002 al participar en la primera generación de La Academia, donde obtuvo el cuarto lugar.

Yahir, conductor de La Academia. (@yahirmusic)

Aunque no ganó el concurso, rápidamente se convirtió en uno de los participantes más populares gracias a su carisma y talento vocal.

Un año después debutó con el álbum Yahir, impulsado por el éxito del sencillo “Alucinado”, que lo catapultó como una de las principales figuras del pop mexicano.

¿Cuántos años tiene Yahir Othón Parra?

Yahir nació el 21 de marzo de 1979, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Quién es la esposa de Yahir Othón Parra?

Yahir ha mantenido su vida sentimental con discreción y actualmente no está casado.

En el pasado sostuvo una relación con Claudia Álvarez, antes de que ambos siguieran caminos distintos.

Desde entonces ha preferido mantener su vida privada fuera de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Yahir Othón Parra?

Al haber nacido el 21 de marzo, Yahir pertenece al signo Aries.

¿Quiénes son los hijos de Yahir Othón Parra?

Yahir es padre de Tristán Othón, quien en distintas ocasiones ha sido tema de conversación pública por sus problemas de adicciones y por la relación que mantiene con el cantante.

El propio artista ha hablado abiertamente sobre los desafíos familiares que ambos han enfrentado.

Yahir junto a su hijo Tristán Othon (@tristan_gss / Instagram)

¿Qué estudió Yahir Othón Parra?

Antes de dedicarse profesionalmente a la música, Yahir cursó estudios relacionados con las ciencias biológicas.

Sin embargo, su participación en La Academia cambió el rumbo de su carrera y decidió enfocarse por completo en el mundo artístico.

¿En qué ha trabajado Yahir Othón Parra?

Tras su paso por La Academia, Yahir inició una exitosa carrera musical con álbumes como:

Yahir

Otra Historia de Amor

No te apartes de mí

Con el alma entre las manos

Elemental

Durante su trayectoria ha obtenido discos de Oro y Platino y se ha presentado en escenarios de México y otros países de Latinoamérica.

Además de la música, incursionó en la actuación con telenovelas como:

Enamórate

Bellezas indomables

Quiero amarte

La desalmada

Mi marido tiene familia

También participó en obras de teatro musical como Hoy no me puedo levantar, Jesucristo Superestrella y Mentiras, además de desempeñarse como conductor y juez en distintas emisiones de La Academia.

Yahir, cantante. (Graciela López / Cuartoscuro)

Yahir se convierte en el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026

En 2026, Yahir fue anunciado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México, uno de los reality shows más vistos de la televisión mexicana.

Su incorporación marcó su regreso a un formato de convivencia más de dos décadas después de que alcanzara la fama en La Academia, permitiendo al público conocer una faceta más personal del cantante, actor y conductor.

Durante su anuncio como habitante, Yahir confesó no tener una estrategia definida para jugar dentro del reality.

El cantante se mostró emocionado y en espera de no salir peleado con ninguno de los habitantes, pero adelantando que está dispuesto a poner límites si es necesario.

Yahir (Instagram | @lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos México 2026 inicia el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.