¿Quién es Karina Torres de Las Perdidas? De acuerdo con un periodista, la producción de La Casa de los Famosos México 2024 la estaría buscando para salvar el reality show.

Desde hace unos días se afirma que en algún momento de la temporada ingresará un nuevo habitante a La Casa de los Famosos México 2024.

El nombre de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, sonó mucho durante un tiempo; pero ahora trasciende que otra integrante de Las Perdidas sería la elegida.

Se trata de Karina Torres. ¿La conoces? Si no es así, a continuación te presentamos un breve perfil de la influencer y amiga de Wendy Guevara, de 30 años de edad.

Karina Torres es una influencer y comediante, famosa por ser parte de Las Perdidas; un trío de mujeres transgénero que se hicieron populares en redes sociales por su contenido humorístico y auténtico.

El grupo originalmente estaba formado por Wendy Guevara y Paola Suárez, quienes ganaron fama por un video viral en el que, muy a su estilo, contaron que estaban perdidas en un cerro y pedían que alguien fuera a rescatarlas.

Presuntamente, Karina Torres nació el 4 de agosto de 1990, en León, Guanajuato, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

Según se sabe, Karina Torres de Las Perdidas no tiene esposo.

Karina Torres es Leo, signo zodiacal que rige a los nacidos entre el 22 de julio y el 23 de agosto.

Karina Torres no tiene hijos.

Karina Torres de Las Perdidas no ha compartido detalles específicos sobre su formación académica.

La fama y éxito de Karina Torres provienen principalmente de su trabajo como creadora de contenido en redes sociales, donde ha colaborado con Wendy Guevara y Paola Suárez.

Karina Torres se ha destacado por su carisma y humor, lo que la ha convertido en una figura popular en el ciberespacio.

Además, Karina Torres ha utilizado su plataforma para compartir su historia personal, incluyendo su lucha contra las adicciones y su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con el periodista Michelle Ruvalcaba, la popularidad que tiene Karina Torres la ha convertido en un objetivo de La Casa de los Famosos México 2024.

¿Será la nueva habitante? Michelle Ruvalcaba comentó en su canal de YouTube que no está claro si Karina Torres será panelista en las galas o inquilina.

Lo que sí es un hecho, según el periodista, es que la amiga de Wendy Guevara formaría parte de la producción para contrarrestar el contenido tan negativo que ha generado Adrián Marcelo.

“Dicen que es Karina Torres la que entra, no sé si es para darle más vuelta a la casa, pero Karina Torres ya está confirmada en La Casa de los Famosos, esto me lo están comentando, que entra próximamente. No sabemos si de panelista, de habitante, quién sabe, pero que ya se prepara para entrar al reality”.

Michelle Ruvalcaba