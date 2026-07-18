Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como “Ese Pérez”, se colocó entre las principales tendencias tras ser relacionado y posteriormente presentado como habitante de La Casa de los Famosos México.

Su estilo humorístico y su cercanía con figuras del regional mexicano, como Eduin Caz, ampliaron su popularidad entre el público.

¿Quién es Jesús Ángel Pérez?

Jesús Ángel Pérez es un influencer, comediante, cantante y creador de contenido mexicano conocido artísticamente como “Ese Pérez” o “El Roro”.

Su crecimiento en redes sociales comenzó gracias a videos de humor y personajes inspirados en la vida cotidiana, los cuales rápidamente se volvieron virales.

Con el paso del tiempo amplió su presencia digital y sumó millones de reproducciones en distintas plataformas.

Jesús Ángel Pérez, “Ese Pérez” (Instagram | @eseperezoficial)

¿Cuántos años tiene Jesús Ángel Pérez?

Ese Pérez nació en 26 de agosto de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años.

¿Quién es la pareja de Ese Pérez?

El influencer Jesús Ángel Pérez ha mantenido su vida sentimental en el ámbito privado, y no existe información pública sobre una pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Ese Pérez?

Al haber nacido el 26 de agosto, Ese Pérez pertenece al signo de Virgo.

Jesús Ángel Pérez, “Ese Pérez” (Instagram | @eseperezoficial)

¿Qué estudió Jesús Ángel Pérez?

No existe información sobre estudios universitarios o formación profesional de Jesús Ángel Pérez.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la creación de contenido digital y el entretenimiento.

¿En qué ha trabajado Jesús Ángel Pérez?

Jesús Ángel Pérez desarrolló su carrera como creador de contenido para plataformas digitales, donde publica videos de humor, personajes y contenido relacionado con música y entretenimiento.

Además de su faceta como influencer, ha realizado colaboraciones con artistas y figuras del espectáculo; entre ellas el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, con quien mantiene una amistad.

También ha explorado la música y las presentaciones en vivo, ampliando su presencia más allá de las redes sociales.

Ese Pérez entra a La Casa de los Famosos México 2026

En julio de 2026, el nombre de Ese Pérez comenzó a sonar con fuerza como uno de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, después de que las pistas difundidas por la producción coincidieran con elementos relacionados con el influencer.

Su ingreso al reality representa la llegada de una figura nacida en el entorno digital, con una comunidad consolidada de seguidores y una personalidad que podría generar conversación dentro del programa.

Además, la exposición televisiva le permitirá mostrar una faceta distinta a la que el público conoce a través de redes sociales.

Ese Pérez (Instagram | @lacasafamososmx)

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 es el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.