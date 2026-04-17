Flor Vigna es una figura multifacética del entretenimiento que recientemente también ha llamado la atención por su incursión en el boxeo dentro del evento Supernova, donde se enfrentará a la mexicana Alana Flores. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera.
¿Quién es Flor Vigna?
Flor Vigna, cuyo nombre completo es Florencia Giannina Vigna, es una actriz, bailarina, cantante, conductora y modelo argentina. Se hizo famosa por su participación en realities como Combate y Bailando por un sueño, donde ganó en varias ocasiones.
Además, ha trabajado en series como Simona y Mi hermano es un clon, y en los últimos años ha desarrollado una carrera musical. En 2026 también incursionó en el boxeo como parte del espectáculo deportivo Supernova.
¿Qué edad tiene Flor Vigna?
Flor Vigna nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 31 años.
¿Flor Vigna tiene esposo?
No, Flor Vigna no está casada; sin embargo, a inicios del 2026 se dijo que habría terminado su relación con Lautaro “El Lauta” López.
¿Qué signo zodiacal es Flor Vigna?
Al haber nacido el 11 de junio, Flor Vigna es Géminis, signo que se caracteriza por ser inteligente, adaptable y comunicativo.
¿Flor Vigna tiene hijos?
No, Flor Vigna no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como actriz y estrella del entretenimiento.
¿Qué estudió Flor Vigna?
Flor Vigna estudió la secundaria en el Instituto Juan B. Justo. Además, cuenta con formación en danza, teatro y comedia musical con becas en academias de figuras como Julio Bocca y Reina Reech.
¿En qué ha trabajado Flor Vigna?
La argentina ha construido una carrera que combina televisión, música, actuación y ahora retos deportivos, consolidándose como una personalidad versátil, destacando momentos como:
- Participante y campeona en realities como Combate y Bailando por un sueño
- Actriz en series como Simona y Mi hermano es un clon
- Conductora de programas como El último pasajero
- Cantante (desde 2021, con varios sencillos)
- Actriz de teatro en obras como Una semana nada más
- Influencer y figura digital
- Participante en eventos deportivos y de entretenimiento como Supernova