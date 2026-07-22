Brianda Deyanara es una influencer, modelo y empresaria que fue anunciada como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Con millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube ha colaborado con diversas marcas, participar en proyectos audiovisuales y desarrollar iniciativas propias.

¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara Moreno Guerrero en Tijuana, Baja California.

Deyanara comenzó a ganar popularidad durante la época de Vine, donde publicaba videos cortos de humor y entretenimiento.

Tras el cierre de esa plataforma, migró con éxito a Instagram, YouTube y posteriormente a TikTok, donde encontró una audiencia aún mayor gracias a sus videos de tendencias, bailes, retos, colaboraciones y contenido relacionado con su vida cotidiana.

Su crecimiento constante le permitió trabajar con importantes marcas nacionales e internacionales y consolidarse como una de las creadoras de contenido más reconocidas de México.

Brianda Deyanara (Instagram | @briandadeyanara)

¿Cuántos años tiene Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara nació el 5 de agosto de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Quién es el novio de Brianda Deyanara?

La influencer ha compartido parte de su vida sentimental con sus seguidores en diferentes etapas de su carrera.

Sin embargo, actualmente mantiene con mayor discreción ese aspecto de su vida y no existe una relación confirmada públicamente por ella.

¿Qué signo zodiacal es Brianda Deyanara?

Al haber nacido el 5 de agosto, Brianda Deyanara pertenece al signo Leo.

¿Qué estudió Brianda Deyanara?

No existe información pública ampliamente documentada sobre estudios universitarios de Brianda Deyanara.

Desde muy joven decidió enfocarse en la creación de contenido digital, actividad que la llevó a construir una comunidad de millones de seguidores y convertir esa pasión en su principal profesión.

Brianda Deyanara (Instagram | @briandadeyanara)

¿En qué ha trabajado Brianda Deyanara?

La carrera de Brianda Deyanara comenzó como creadora de contenido en redes sociales.

Con el paso del tiempo amplió su presencia como modelo e imagen de campañas publicitarias para diversas marcas.

También ha participado en proyectos audiovisuales, colaboraciones con otros influencers y emprendimientos propios relacionados con la moda y el estilo de vida.

Gracias a su presencia digital, se ha consolidado como una de las influencers mexicanas con mayor alcance en plataformas sociales.

Brianda Deyanara (Instagram | @briandadeyanara)

Brianda Deyanara entra a La Casa de los Famosos México 2026?

En 2026, Brianda Deyanara fue presentada como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México, uno de los realities más vistos de la televisión mexicana.

Su incorporación al programa representa la llegada de una figura nacida en el entorno digital, pero con amplia experiencia frente a las cámaras y una comunidad consolidada de seguidores.

Durante su participación, el público tendrá la oportunidad de conocer una faceta más personal de la influencer, alejada de los contenidos cuidadosamente producidos para redes sociales.