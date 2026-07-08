Ximena Herrera se ha consolidado como uno de los rostros bolivianos con mayor presencia en la televisión mexicana.

Además de su trabajo en televisión, Ximena Herrera ha incursionado en el cine, el teatro y la producción audiovisual, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latinoamericano.

¿Quién es Ximena Herrera?

Carla Ximena Herrera Bowles nació en La Paz, Bolivia. Es actriz, modelo, cantante y productora.

En 2002 se trasladó a México para impulsar su carrera artística y, desde entonces, ha participado en numerosas telenovelas y series de televisión, consolidándose como una de las intérpretes bolivianas con mayor proyección internacional.

Ximena Herrera (Instagram | @ximenaherrera7)

¿Cuántos años tiene Ximena Herrera?

Ximena Herrera nació el 6 de octubre de 1979, por lo que en la actualidad tiene 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ximena Herrera?

Actualmente, no se conoce un noviazgo o matrimonio oficial de Ximena Herrera.

De 2010 a 2013, la actriz estuvo casada con el también actor y cantante mexicano Alex Sirvent.

¿Qué signo zodiacal es Ximena Herrera?

De acuerdo con su fecha de nacimiento, Ximena Herrera pertenece al signo de Libra.

Ximena Herrera (Instagram | @ximenaherrera7)

¿Quiénes son los hijos de Ximena Herrera?

Ximena Herrera no tiene hijos.

¿Qué estudió Ximena Herrera?

Ximena Herrera cuenta con estudios en Mercadotecnia con especialización en e-commerce y marketing.

Como actriz, se graduó del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en México.

¿En qué ha trabajado Ximena Herrera?

Ximena Herrera debutó en televisión en 2004 con la telenovela Corazones al límite. Más tarde participó en producciones como:

La madrastra

Ni contigo ni sin ti

El Señor de los Cielos

Mujeres de negro

Buscando a Frida

Mi camino es amarte

Vuelve a mí

En el cine ha participado en películas como Volverte a ver, La otra familia, Siete años de matrimonio y Amalgama.

También ha desarrollado una carrera como modelo y ha recibido nominaciones en premios como los TVyNovelas y los Premios Tu Mundo por su trabajo en televisión.