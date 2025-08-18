Las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025 captaron el momento en que Ninel Conde amenazó a Aarón Mercury con Joel Echeverría para destruirlo, pero ¿quién es él?

Se sabe que Aarón Mercury de 24 años de edad y Ninel Conde están en distintos cuartos de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que serían rivales en el reality show.

Esto llevó a que Ninel Conde de 48 años de edad, amenazara al integrante de La Casa de los Famosos México 2025 con que Joel Echeverría pudiera destruirlo, pero ¿de quién se trata?

Te contamos los siguientes datos Joel Echeverría, el manager de Ninel Conde:

¿Quién es Joel Echeverría?

Joel Echeverría Santana es conocido por ser el manager de Ninel Conde, Aarón Mercury y más famosos que han logrado destacar en el mundo artístico.

El nombre de Joel Echeverría comenzó a tener mayor auge gracias a La Casa de los Famosos México 2023 por Wendy Guevara.

Sin embargo, también fue Joel Echeverría el que decidió sacar a Gomita de su agencia cuando ella estaba en La Casa de los Famosos México 2024 y cuestionando su comportamiento en el reality show.

Sobre su vida personal, se sabe que Joel Echeverría es de Mérida, Yucatán, y hasta el 2020 se mostraba visitando a su padres y abuelos, pero nunca reveló sus nombres.

Joel Echeverría, manager. (@joeles6)

¿Qué edad tiene Joel Echeverría?

Se desconoce la edad de Joel Echeverría pues no se sabe su fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es el esposo de Joel Echeverría?

Joel Echeverría no tiene esposo y se desconoce si tiene pareja, aunque se sabe que su orientación sexual es homosexual.

¿Qué signo zodiacal es Joel Echeverría?

Joel Echeverría pertenece al signo zodiacal de Capricornio, pues cumpleaños en la segunda semana de enero.

Joel Echeverría, manager. (@joeles6)

¿Cuántos hijos tiene Joel Echeverría?

Joel Echeverría no tiene hijos.

¿Qué estudió Joel Echeverría?

Joel Echeverría estudió en Miami ad School Mexico City. Además, se graduó en comunicación por la Universidad Internacional de la Rioja.

¿En qué ha trabajado Joel Echeverría?

Joel Echeverría inició su agencia FZ Management en 2009, con representación de algunos de los participantes de Acapulco Shore.

Actualmente Joel Echeverría tiene un su agencia de management a:

Joel Echeverría con Wendy Guevara. (@joeles6)

Por otra parte, Joel Echeverría también es conocido por su trabajo dirigiendo videos musicales de los artistas que representa.

Anteriormente, Joel Echeverría trabajó como asistente del director general en el gobierno de Yucatan.

Recientemente, Joel Echeverría lanzó su marca de mezcal llamada Manuela.

Ninel Conde ya salió de La Casa de los Famosos México 2025, pero antes amenazó a Aarón Mercury con no nominarla en el reality show o Joel Echeverría la destruiría.

Joel Echeverría, manager. (@joeles6)

Las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025 captaron el momento en que Ninel Conde habría amenazado a Aarón Mercury con Joel Echeverría y el pacto que tenían al entrar al reality show.

Usuarios incluso aseguran que Aarón Mercury se mostró temeroso ante la advertencia de Ninel Conde.

Pese a que los conductores no han mostrado la amenazada y no ha pasado en el ‘cine’ de La Casa de los Famosos México 2025, en redes sociales el clip se está viralizando y ya hay cuestionamientos.

Y es que en la más reciente fotografía de Joel Echeverría, usuarios le reclaman sobre sus acciones contra Aarón Mercury e incluso le preguntan por qué no ha sacado de su agencia a Ninel Conde como hizo con Gomita en La Casa de los Famosos México 2024.

Usuarios reclaman a Joel Echeverría por dichos de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025. (usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Ante ello, Joel Echeverría compartió un video donde Wendy Guevara cuenta que él se rió ante la petición de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Además de decir que Joel Echeverría es una persona madura de mente, señaló que Ninel Conde tiene dos meses con F&Z Management.

“Ninel Conde tiene dos meses de trabajar con Joel [Echeverría] y no es que sea menos, pero Aarón [Mercury] lo conoce de mucho años atrás. Él no le va hacer caso a nadie, Ninel Conde no es nadie para mandar a Joel y decirle qué hacer con la carrera de Aarón". Wendy Guevara, influencer.

Incluso, Wendy Guevara aseguró que aunque Joel Echeverría seguramente se enojaría, ventiló que Aarón Mercury “ya tiene trabajo” para cuando salga de La Casa de los Famosos México 2025.

Debido a que Joel Echeverría tiene a más de un representado en La Casa de los Famosos México 2025, se cree que el auge contra él no se detendrá hasta que termine el reality show.